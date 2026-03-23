Дівчинка з’їхала на велосипеді схилом і, перечепившись через кам’яну огорожу, впала на проїжджу частину

У неділю, 23 березня, у центрі Львова шестирічна дівчинка на велосипеді впала з висоти близько трьох метрів на дорогу. Інцидент трапився біля Порохової вежі. Як повідомили у дитячій лікарні св. Миколая, дитину госпіталізували з численними травмами у важкому стані до реанімації.

За словами очевидиці, яка повідомила про випадок у Threads, дівчинка з’їхала на велосипеді схилом і, перечепившись через кам’яну огорожу, впала на проїжджу частину. Автомобілів в той час на дорозі не було.

Як розповів завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні св. Миколая Першого медобʼєднання Львова Ярема Безніско, у дитини закрита черепно-мозкова травма, переломи кісток черепа, основи черепа та обличчя, а також закритий перелом правої верхньої кінцівки.

«Дитина поступила в важкому стані. Медики провели комп’ютерну томографію головного мозку, закриту репозицію перелому верхньої кінцівки та зашили рвані рани обличчя під наркозом. Зараз її стан середньої важкості, після стабілізації дитину переводять у нейрохірургічне відділення», – розповів Ярема Безніско.

Ускладнень наразі немає, стан дитини стабільний.