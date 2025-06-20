Любов Яремко з донечкою і лікаркою Анною Малій

У львівській лікарні св. Анни 35-річна мешканка Львівщини Любов Яремко з цукровим діабетом через кесарів розтин народила здорову дівчинку. Немовля з’явилося на світ на 37 тижні вагітності з вагою 3950 г та зростом 55 см. У родині вона стала четвертою бажаною дитиною, у якої є три старші брати.

Любов Яремко вперше стала мамою 12 років тому. Син був великим і через сідничне передлежання народився шляхом кесаревого розтину. Під час другої вагітності у жінки виник гестаційний діабет (тимчасове підвищення цукру в крові, яке виникає під час вагітності). Ця недуга супроводжувала жінку і під час третьої вагітності, а після народження третього сина захворювання набуло постійної форми. Жінці діагностували цукровий діабет 2-го типу, повідомили у Першому медобʼєднанні Львова, до якого входить лікарня св. Анни.

Через хронічну хворобу і три кесареві розтини вагітніти знову для Любові було ризикованим. Хоч в родині і мріяли про дівчинку, але вагітності не планували. Тож коли жінка дізналася, що знову при надії, трохи злякалася.

«Я постійно контролювала рівень цукру, дотримувалася дієти, приймала інсулін. Було важко, але я знала, заради кого стараюся», – каже жінка.

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Народжувати жінка вирішила у акушерки-гінекологині Анни Малій, яка приймала у неї попередні пологи.

«Четвертий кесарів розтин – це вже серйозна операція сама по собі, навіть без супутніх захворювань. Тому Люба була під постійним моїм контролем, а також – гінеколога, у якого стояла на обліку, та ендокринолога. Зваживши всі ризики, ми вирішили виконати плановий кесарів розтин на 37-му тижні вагітності», – каже Анна Малій.

На світ з’явилася дівчинка вагою 3950 г та зростом 55 см. За шкалою Апгар отримала від неонатологів 8/9 балів. Її назвали Зоряною.

Зважаючи на діагноз мами, був ризик того, що дитина може мати проблеми зі здоров'ям. Але, на щастя, з дитиною все добре.

«Малюки від мам із цукровим діабетом можуть народжуватися з ризиком гіпоглікемії, тобто зниженого рівня цукру, але Зорянка чудово адаптувалася. Ми уважно моніторили її стан – вона здорова. Тож вже на четверту добу після пологів виписали маму і донечку додому», – повідомила педіатриня та неонатологиня лікарні Лілія Миронович.