Пацієнтка Галина з командою лікарів, які допомогли їй народити здорову дитину

Спеціалісти львівської лікарні св. Анни допомогли 38-річній мешканці Львівщини з пухлиною матки виносити і народити здорову дитину, а після пологів видалили новоутвір, зберігши при цьому репродуктивні органи жінки.

На 16 тижні вагітності Галина з Львівщини дізнається, що одночасно з дитям в ній росте ще й пухлина – субсерозна вузлова міома матки. На той момент доброякісний новоутвір сягав уже 5 см завдовжки. І, якби не вагітність, то медики мали б видалити пухлину, бо чим довше вона росте, тим більшу небезпеку становить.

Новина шокувала жінку і вона вирішила звернутися до спеціалістів лікарні св. Анни, а саме до акушерки-гінекологині Ірини Кухаєвич-Бульбук. Лікарка підтвердила, що міома активно росте, становить загрозу для вагітності і може викликати передчасні пологи. При цьому пацієнтка почувалася добре, вона не відчувала болю чи будь-якого дискомфорту. Враховуючи загрози, медики ретельно стежили за ростом пухлини та станом матері і дитини, повідомили у медзакладі.

З таким діагнозом про природні пологи не могло бути й мови. Від часу виявлення і до кінця вагітності міома збільшилися втричі і була вже 16 см завдовжки. Тож акушер-гінекологи вирішили провести плановий кесарів розтин із одночасно видалити пухлину. І на 37 тижні вагітності у Галини народився хлопчик, з вагою 2800 г і зростом 57 см. За шкалою Апгар малюк отримав від неонатологині Юлії Пришлівської 9 із 10 балів — це дуже висока оцінка, яка свідчить про те, що дитина здорова та міцна.

Тоді гінекологи провели другий етап втручання: видалили міому матки.

«Складність цієї операції полягала в тому, що потрібно було зберегти матку. Адже при видаленні таких великих пухлин існує високий ризик значної крововтрати та, як наслідок, видалення і самого органа. Ми з операційною бригадою: анестезіологом Юрієм Мрочком, акушер-гінекологами Світланою Гаврилюк та Наталією Олійник зробили все можливе, аби при видаленні пухлини зберегти пацієнтці матку. І нам це вдалося», — каже акушерка-гінекологиня Ірина Кухаєвич-Бульбук.

Пацієнтці досі не віриться, що все минулося. Її пухлина важила 700 г і при цьому лікарям вдалося зберегли її жіноче здоров’я. Жінка вже відновилася після втручання і з сином уже вдома. Хлопчика назвали Владиславом і він є третьою дитиною в родині.