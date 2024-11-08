Пацієнтка з командою медиків. які допомогли їй позбутися проблем зі здоров'ям

Акушери-гінекологи та кардіохірурги двох лікарень Першого медоб’єднання Львова об’єднали зусилля, аби врятувати 33-річну львів’янку і її дитину. І їм це вдалося: дитина народилася здоровою, а мама після операції має здорове серце.

33-річна львів’янка Ірина давно мріяла стати мамою. Коли завагітніла, спостерігатися у спеціалістів лікарні св. Анни (пологовий на Мечнікова). Акушерку-гінекологину Ірину Кухаєвич-Бульбук, яка вела пацієнтку, насторожила задишка жінки, яка виникала навіть у стані спокою. Був лише початок ІІ триместру, а жінка заледве піднімалася сходами на другий поверх. Задишка та важкість у грудях виникали і під час виконання звичайних хатніх справ, повідомили у Першому ТМО Львова.

На четвертому місяці вагітності після додаткового обстеження у кардіологів у серці Ірини виявили міксому – пухлину лівого передсердя, розміром майже 4 сантиметри. Вагітну ця звістка приголомшила.

До спостереження за вагітною підключились кардіохірурги лікарні св. Пантелеймона. Спеціалісти спільно вирішили, що спробують дати жінці змогу доносити дитину, а вже після пологів візьмуться за видалення пухлини. З кожним місяцем вагітності Ірині ставало все важче дихати. Жінка мріяла про природні пологи, але спеціалісти ухвалили рішення про плановий кесарів розтин. На операції були присутні і кардіохірурги, які пильно стежили за серцевими показниками породіллі.

«Дівчинка народилася доношеною та здоровою, з вагою 3390 г та зростом 52 см, а її мама, на радість лікарям, перенесла кесарів розтин без жодних ускладнень», – кажуть в Першому ТМО.

Кардіохірурги вирішили не видаляти пухлину одразу після пологів і дати молодій мамі змогу погодувати доньку грудним молоком хоча б до 6 місяців. Коли дитина підросла, до Ірини повернулися задишка та важкість у грудях. Відкладати операцію вже було неможливо. Від часу пологів минуло 8 місяців.

Оперували Ірину кардіохірурги лікарні св. Пантелеймона. Операція минула успішно. Через три місяці після оперативного втручання кардіохірурги констатували: міксоми більше немає, серце пацієнтки здорове і вона знову може вільно дихати.