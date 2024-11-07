Хлопчик з лікарні вже поїхав додому, на Хмельниччину

Хірурги Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») успішно прооперували 4-річного хлопчика з Хмельниччини з хворобою Гіршпрунга. Це захворювання товстого кишківника, при якому у фрагменті кишківника нема нервових гангліїв (вузлів). Ця рідкісна вроджена патологія може уражати певний відділ або кілька відділів кишківника. Дитина від народження страждала на закрепи і ходила у туалет лише після клізм, раз на 10 днів.

До Львова рідні привезли сина з Хмельницької області. Батьки розповіли, що син від народження страждав на закрепи. Лікарі, до яких вони звернулися, спершу пов’язували цю проблему з неврологічними порушеннями. Коли лікування не допомогло, рідні звернулися до хірурга. Спеціалісти запідозрили хворобу Гіршпрунга і скерували до Києва, бо в Україні такими патологіями займається небагато фахівців. Станом на зараз такі операції роблять лише у Києві та Львові, повідомили у Центрі.

Сім’я хлопчика приїхала до Києва напередодні масштабної ракетної атаки на шпиталь. Після атаки батьки з дитиною повернулися додому і консервативним лікуванням намагалися трохи відтягнути час до операції. Та поліпшенння не було і рідні хлопчика вирішили їхати до Львова, у Центр дитячої медицини.

До львівського «Охматдиту» хлопчик поступив із копростазом (кал не міг виходити навіть після клізми) та гарячкою через калову інтоксикацію. Після необхідних обстежень, дитину прооперували. До складу операційної команди увійшли дитячі хірурги Роман Стеник, Олег Содома, Тетяна Катринець і анестезіологиня Софія Кохман.

«Це одне із найскладніших втручань на черевній порожнині і велике за обсягом. Воно було комбіноване, оскільки була і лапароскопічна (малоінвазивна) частина, і відкрита через анальний отвір (без розрізів). Усе пройшло успішно», – каже хірург Олег Содома.

Лікарі радять батькам при таких симптомах відразу звертатися до спеціалістів, аби з’ясувати причину їх виникнення, бо є багато захворювань, які викликають закрепи. Раніше такі операції проводили лише відкритими методиками (робили розріз), а зараз їх проводять мініінвазивно та комбіновано. Після операції у дитини нема шраму на животі, а лише кілька проколів. І реабілітація після втручання проходить швидше і легше.

Хлопчик після операції вже поїхав з лікарні додому. Наразі він буде під спостереженням хірургів.