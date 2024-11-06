Дівчинка швидко відновлюється після операції, нормально їсть і набирає вагу

Хірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая прооперували 6-річну Поліну Бідюк із міста Старокостянтинів, що на Хмельниччині, у якої діагностували рідкісне захворювання – синдром Уїлкі. Іншими словами, складну кишкову непрохідність. Дитина за короткий час схудла на 4 кг і допомогти їй могла лише складна оперцаія.

Захворювання почалося раптово. Одного вечора відразу після після прийому їжі у дитини виникла блювота. Рідні викликали «швидку». У районній лікарні спершу запідозрили апендицит, але після обстеження дівчинку відразу скерували до Хмельницької обласної дитячої лікарні. І вже там спеціалісти виявили у маленької пацієнтки рідкісну недугу – синдром Уїлкі, іншими словами, складну кишкову непрохідність. Це рідкісне захворювання діагностують лише в одного пацієнта з 1000. За порятунком дитину скерували до Львова, у лікарню св. Миколая, повідомили у медзакладі.

«Суть цього синдрому полягає в тому, що верхня брижова артерія – це одна із найбільших судин в організмі, перетискає дванадцятипалу кишку, через яку властиво і проходить їжа, яку ми споживаємо»,– пояснив, хірург, медичний директор лікарні Олександр Калінчук.

Здебільшого, пацієнтів із синдром Уїлкі лікують консервативно – медикаментами. Та у випадку з Поліною вони не спрацювали, бо аорта та брижова артерія, ніби пінцетом, сплюснули кишку. Дівчинка блювала при кожному прийомі їжі і за кілька тижнів схудла з 18 кг до 14 кг. Дитину треба було якомога скоріше оперувати.

Оперативне втручання вирішили провести за допомогою робота-хірурга Da Vinci Si, аби знизити можливі ризики. Лікарі кажуть, що дванадцятипала кишка розташована у критичній зоні. Вона зʼєднує шлунок з тонким кишківником, а навколо неї є підшлункова залоза, судини печінки, жовчні шляхи. І зачепити їх вкрай небезпечно. А роботизована система дає можливість хірургам діяти максимально точно.

«Операція тривала дві години, під час якої дитячі хірурги скоротили шлях потрапляння їжі до тонкого кишківника в обхід місця стиснення. Вони взяли вільну петлю кишківника та зʼєднали її з верхом дванадцятипалої кишки. І хоч її і далі перетискають брижова артерія та аорта, їжа тепер безперешкодно потрапляє до тонкого кишківника , так би мовити, обхідним шляхом», – кажуть у лікарні.

Дівчинка швидко відновлюється після операції, знову повноцінно харчується та набирає вагу.