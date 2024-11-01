Офтальмологині, які прооперували хлопця (зліва направо) Маріанна Онисик ,Анна Шпичак і пацієнт Михайло Семків

Офтальмологи львівської лікарні св. Миколая врятували зір 17-річному мешканцю Львівщини Михайлу Семківу, в око якого потрапи уламок шурупа. Він наскрізь пробив рогівку і підліток мало не осліп на праве око. Зір впав аж на 90%.

Михайло у свої 17 років – майстер на всі руки. Навчається в училищі на електромонтера, знає все про ремонти і будівництво та весь час щось майструє. Одного дня підліток різав дошку електропилкою і лезо натрапило на шуруп, який був у деревині. Його уламок поцілив хлопцеві у праве око. Окрім сильного болю, він відчув, що картинка перед очима стала розмитою, повідомили у лікарні.

По допомогу до лікарів хлопець звернувся не відразу. Спершу намагався сам витягнути уламок ватною паличкою. Увечері закапав очі з надією, що на ранок все минеться. Та сталося навпаки: біль посилився, а зір і далі падав. Ось тоді підліток звернувся до лікарів.

Оглянувши око пацієнта під спеціальним мікроскопом, офтальмологи побачили проникаюче поранення рогівки правого ока без стороннього тіла. Двоміліметровий уламок шурупа наскрізь пробив рогівку і зір впав до 10% зі 100%.

«У нормі око є пружним. У пацієнта в рогівці був пробитий отвір, через який почала витікати рідина. Очний тиск почав падати, а саме око почало втрачати свою пружність і, власне, здатність бачити. Ми встановили Михайлові контактну лінзу, аби вона закрила цю дірку і рідина не витікала. Також призначили пацієнту медикаменти й мали надію, що отвір затягнеться самостійно», – каже офтальмологиня Анна Шпичак.

Та отвір, на жаль, самостійно не затягнувся і пацієнта прооперували. Під мікроскопом офтальмологи зашили рогівку. Така операція триває лише п’ять хвилин, але результат від неї, кажуть у лікарні, вражаючий. Уже на другий день після втручання зір Михайла повністю відновився.

Аби уникнути схожих травмувань, лікарі радять майстрам під час роботи користуватися захисними окулярами.