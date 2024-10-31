Дорогою до лікарні хлопець думав, що вже залишиться без пальців

Спеціалісти львівської лікарні св. Луки врятували кисть 19-річному мешканцю Львівщини, яку він травмував бензопилою, коли допомагав батькам заготовляти дрова.19-річний хлопець розтрощив всю праву кисть, коли бензопилою різав дрова. У пацієнта були множинні пошкодження усіх пальців, кісток та сухожилків лівої кисті на декількох рівнях, та лікарям вдалося повністю відновити її функцію.

Влітку студент педагогічного університету Павло Колодій із села Кульчиці, що на Львівщині, допомагав батькові заготовляти дрова. Працював бензопилою просто біля купи з колод. Якоїсь миті одне поліно покотилося з самої верхівки, юнак спробував його вхопити, щоб воно не впало на інструмент і втратив пильність. Мить і зубці бензопили затягують рукавицю, а з нею і ліву кисть. За лічені секунди пилка нівечить усі пальці, повідомили у лікарні.

Зараз хлопець вільно використовує пошкоджену руку у побуті

Хлопця доставили до найближчої лікарні, а звідти – до Львова, в лікарню св.Луки у відділення хірургії кисті. У юнака були множинні пошкодження усіх пальців, кісток та сухожилків лівої кисті на декількох рівнях. Половини ж великого пальця взагалі не було. Після огляду пацієнта відразу взяли в операційну.

«Лікарі, наскільки це було можливим, відновили анатомічну цілісність пальців, вісь та довжину кісток. Потім зафіксували усе це шприхами. І наприкінці – повернули цілісність сухожилків та провели пластику дефектів шкіри тканинами, які лишились довкола рани», – кажуть у лікарні.

Через декілька днів ще одна операція. Лікарі повторно закрили дефекти власною шкірою пацієнта. На жаль, великий палець у хлопця лишився усіченим, бо не було чого пришивати.

Коли рани загоїлися, з пацієнтом почали займатися фізичні терапевти. Наразі хлопець може майже в кулак згинати пальці та вільно користується пошкодженою рукою в побуті. Це неабияк радує пацієнта, бо коли його везли до лікарні після травми, його мучила думка, що він залишиться без пальців.