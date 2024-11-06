Синці на тілі можуть бути ознаками порушень кровотворення чи згортання крові

До Центру дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр) госпіталізували 7-річного мешканця Львівщини, у якого після перенесеного ГРВІ виникли носові кровотечі, синці та висип на тілі. Після обстеження лікарі діагностували у маленького пацієнта імунну тромбоцитопенічну пурпуру.

Мама хлопчика розповіла лікарям, що син переніс ГРВІ. Після хвороби він почав скаржитися на незначні носові кровотечі, а через день на тілі з'явились дрібні синці та висип – спочатку на шиї, а далі по всьому тілу, повідомили у Центрі.

Гематологиня Ольга Дорош каже, що ці симптоми характерні для тромбоцитопенічної пурпури – захворювання, при якому імунна система помилково атакує власні тромбоцити, що призводить до їх нестачі в крові. Хвороба може виникати раптово і часто виникає після вірусної інфекції. У багатьох випадках захворювання проходить після відповідного лікування, але інколи потрібна тривала та більш інтенсивна терапія для підвищення рівня тромбоцитів та запобігання кровотечам.

Зараз на Львівщині та й в Україні загалом фіксують зростання захворюваності на грип та ГРВІ, особливо серед дітей. Тож лікарка радить батькам уважно стежити за станом дитини під час і після хвороби і обов’язково звернутися на консультацію до лікаря, якщо виникли такі симптоми:

крововиливи на шкірі (петехії, синці без травм),

часті носові кровотечі чи кровоточивість ясен,

у дівчат тривалі чи надмірно рясні менструації,

незвичне утворення синців.

Це можуть бути ознаки порушень кровотворення чи згортання крові, тому обов’язково слід проконсультуватися з лікарем.