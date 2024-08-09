При споживанні м'яса ключовою є поиміркованість

Здорове харчування відіграє вирішальну роль у підтримці здоров’я і довголіття. І хоча білок є важливим компонентом будь-якої дієти, будівельним матеріалом для відновлення м’язів, тканин і різноманітних функцій організму, не всі джерела білка є однаково корисні. Деякі види м’яса можуть мати шкідливий вплив на здоров’я серця та сприяти збільшенню ваги, стверджує кардіолог і кардіоторакальний хірург доктор Бхаскар Семіта . Він назвав She Finds чотири види м’яса, споживання якого варто обмежити, аби збільшити тривалість життя та запобігти хронічним захворюванням.

1. Оброблене м'ясо

Оброблене м’ясо є частиною багатьох дієт, але містить шкідливі інгредієнти. «Сюди входять бекон, ковбаси, хот-доги та м’ясні делікатеси», – каже доктор. Високий вміст натрію, насичених жирів і консервантів у цьому м’ясі може значно збільшити ризик серцево-судинних захворювань і деяких видів раку. Регулярне споживання обробленого м’яса пов’язано з більшою частотою виникнення серцевих захворювань та інсульту, тому його варто уникати тим, хто хоче зберегти здорове серце та подовжити своє життя.

2. Червоне м'ясо

Червоне м’ясо, включаючи яловичину, свинину та баранину, часто споживають через його насичений смак і високий вміст білка. «Однак споживання великої кількості червоного м’яса може збільшити ризик серцевих захворювань через високий вміст насичених жирів», – попереджає кардіолог і додає, що періодичне споживання може не становити значного ризику. А ось регулярні великі порції можуть призвести до підвищення рівня холестерину та артеріального тиску, що є факторами ризику серцевих захворювань. Поміркованість при споживанні червоного м’яса є ключовою.

3. Смажене м'ясо

Спосіб приготування м'яса відіграє значну роль у його впливі на здоров'я. Особливо шкідливе смажене м'ясо, незалежно від виду. «Будь-який вид м’яса, приготованого на нездоровій олії, може сприяти збільшенню ваги та хворобам серця», – каже Бхаскар Семіта. Процес смаження не тільки додає нездорові жири, але й створює шкідливі сполуки, які можуть завдати шкоди здоров’ю серця. Вибір м’яса на грилі, запікання або приготування на пару є більш здоровою альтернативою, яка зменшує споживання шкідливих жирів і зберігає харчову цінність.

4. Субпродукти

Печінка, нирки та серце тварин містять різноманітні поживні речовини та можуть бути частиною здорової дієти в помірних кількостях. Однак вони також містять високий вміст холестерину, що може бути проблематичним. «Не дивлячись на поживність у помірних кількостях, м’ясо органів містить високий вміст холестерину та може підвищувати артеріальний тиск», – застерігає кардіолог. Людям з проблемами холестерину або гіпертонією найкраще обмежити споживання м’ясних продуктів, щоб уникнути загострення цих захворювань.

Що їсти натомість?

Для зміцнення здоров’я серця та довголіття доктор Семіта рекомендує більш здорові альтернативи, такі як нежирне м’ясо птиці, жирна риба, багата омега-3 жирними кислотами, і рослинні білки. «Курка та індичка без шкіри є хорошими джерелами білка з меншим вмістом жиру. Жирна риба, як-от лосось, скумбрія та тунець, корисна для здоров’я серця. Крім того, квасоля, сочевиця, тофу та темпе забезпечують достатню кількість білка без насичених жирів», – каже доктор.

Він також радить пам’ятати, що при споживанні м’яса поміркованість є ключовою. Збалансована дієта, яка включає різноманітні продукти, має важливе значення для загального здоров’я. Роблячи уважний вибір і обмежуючи споживання цих чотирьох видів м’яса, можна підтримати здоров’я серцево-судинної системи і мати здоровіше та триваліше життя.