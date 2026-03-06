Поради, як скористатися простим лайфхаком

Молоко під час нагрівання часто швидко підіймається і «втікає» з каструлі. Достатньо лише на кілька секунд відвернутися – і плита вже забруднена, а на кухні з’являється запах пригорілого молока. Щоб уникнути такої проблеми, можна скористатися простим кухонним лайфхаком – покласти металеву ложку на дно каструлі. «Добрі новини» розповідають, як це працює.

Чому молоко «втікає»?

Під час нагрівання на поверхні молока утворюється щільна білкова плівка. Вона не дає бульбашкам пари вільно виходити назовні. Через це пара накопичується під плівкою, тиск росте, і в певний момент вся ця маса стрімко підіймається вгору та переливається через край каструлі.

Як допоможе звичайна ложка?

Якщо покласти на дно каструлі звичайну столову ложку з нержавійки, вона порушить рівномірний потік тепла та змусить великі бульбашки пари розбиватися об метал ще на старті.

Перед тим як класти ложку в каструлю, перевірте що вона чиста і що на ній немає залишків мийного засобу, інакше молоко може згорнутися. Сама ложка повинна лежати горизонтально на дні. Коли молоко почне кипіти, ложка почне легенько бриніти. Це той самий звук, який натякає, що час підійти до плити. Але навіть із ложкою не варто вмикати конфорку на максимум, нехай молоко прогрівається на помірному вогні.