Зварити яйця здається дуже простою справою, однак під час приготування часто виникає неприємна проблема – шкаралупа тріскається, а білок витікає у воду. Уникнути цього допоможе проста хитрість. УНІАН розповідає, як зварити яйця, щоб не тріснула шкаралупа.

Що додати у воду, щоб яйця не тріскали?

Все починається ще на етапі підготовки. Щоб шкаралупа залишилася цілою, яйце слід заздалегідь дістати з холодильника і дати зігрітися при кімнатній температурі хоча б 30 хвилин.

Потім наберіть в каструлю теплу воду, покладіть в неї яйця на 10 хвилин і тільки потім запалюйте конфорку. Не варто класти яйця в окріп, інакше через різкий перепад температур на шкаралупі з’являться тріщини. Далі в гарячу воду слід додати два інгредієнти – 2 чайні ложки солі й столову ложку оцту на каструлю. Сіль допоможе втримати білок, навіть якщо тріщина з’явиться, а оцет не дасть яйцям луснути.

Є ще один важливий момент – вогонь на плиті краще увімкнути не сильний, а середній або слабкий. Якщо вогонь буде сильним – яйця поб’ються одне об одне або об стінки каструлі.