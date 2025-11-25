Місто-побратим Львова вже втретє передасть Львову допомогу в розмірі мільйона злотих. Цьогоріч за ці гроші закуплять медичне обладнання для пологового будинку дитячої лікарні, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Щороку мільйон злотих від Вроцлава витрачають на розвиток реабілітаційної системи UNBROKEN. У 2025 році допомогу витратять на обладнання для УЗД та офтальмологічних досліджень новонароджених в пологовому будинку лікарні святого Миколая на вул. Пилипа Орлика, розповів керівник управління інвестицій та проєктів ЛМР Андрій Павлів.

Отримувачем коштів буде департамент фінансової політики, а розпорядником – управління охорони здоров’я, закуповувати обладнання буде Перше ТМО Львова.

Нагадаємо, в 2023 році Львів отримав допомогу на два мільйони злотих від Вроцлава і Гданська. За ці гроші купили реабілітаційний стіл для терапії, роботизований комплекс для відновлення навичок ходьби, пристрій для реабілітації та функціональної сенсорно-моторної оцінки нижніх кінцівок.

За допомогу від Вроцлава в 2024 році місто купило обладнання в дитячий реанімаційний блок UNBROKEN Kids.

Додамо, що Львів і Вроцлав стали містами-побратимами у 2002 році.