Європейські міста долучаються до розбудови Національного реабілітаційного центру «Незламні» (Unbroken) у Львові, де лікують, протезують та реабілітують українців, які постраждали від російської агресії. Серед них і польське місто Ґданськ, яке передало на розбудову Центру 1 млн злотих (8,55 млн грн за курсом НБУ). 17 жовтня мери Львова і Ґданська підписали відповідну угоду, повідомила прес-служба ЛМР.

За словами міської голови Ґданська Олександри Дулькевич, Львів одним із перших активізувався і працював на повну силу, аби допомогти захисникам.

«Ми відвідали лікарню і побачили Unbroken. Це неймовірно. Це великий проект з великими потребами. Тому міська рада Ґданська надає один мільйонів злотих для підтримки будівництва Unbroken », – повідомила Олександра Дулькевич.

За ці кошти планують добудувати два поверхи в Національному реабілітаційному центрі «Незламні» і розмістити там відділення на близько 70 ліжок, зони відпочинку та терасу. Також там будуть кімнати для медичного персоналу, господарські та технічні приміщення.

«Тисячі українців потребують лікування і протезування. І ми у Львові надаємо підтримку кожному. Щиро дякуємо усім нашим друзям і партнерам, усім європейським містам, які допомагають розбудовувати Unbroken» , – повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, у серпні цього року виконком міської ради видав відповідні містобудівні умови та обмеження на реконструкцію. У межах реконструкції заплановано демонтаж технічного поверху будівлі та надбудова четвертого і п’ятого поверхів реабілітаційного центру «Незламні».

До слова, Центр напередодні відвідала посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, яка поспілкувалася з пацієнтами та медпрацівниками. У мерію Львова завітав мер литовського міста Вільнюс Валдас Бенкунскас. Вільнюс з нагоди свого 700-річчя пожертвував для розвитку екосистеми «Незламні» 700 тисяч євро. Раніше мільйон злотих для розбудови Центру пожертвувало польське місто Вроцлав, а Варшава – два мільйони злотих. Розвивати екосистему «Незламні» у Львові допомагають чимало благодійників та донорів, зокрема, міста Вільнюс, Фрайбург, Варшава, Вроцлав, Ґданськ, Товариство Червоного Хреста та інші. А новітній інноваційний хірургічний корпус Центру проектуватиме всесвітньо відомий японський архітектор Шігеру Бан.

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