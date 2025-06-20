Для Центру ендрскопії закупили обладнання майже на 10 млн грн

У Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі запрацював центр ендоскопії, що дозволить виявляти рак органів шлунково-кишкового тракту на ранніх стадіях. Ремонт приміщення для центру обійшовся у понад 20 млн грн, ще майже на 10 млн грн закуплено обладнання.

Рак органів шлунково-кишкового тракту часто виявляють на пізніх стадіях, коли допомогти вже неможливо. Побачити небезпечні зміни ще до появи симптомів дозволяє сучасна ендоскопія, що значно підвищує ефективність лікування і дає пацієнтам реальний шанс на повне одужання. Завдяки новому центру ендоскопії шанс отримають люди зі всіх областей України, повідомив 20 червня голова ЛОДА Максим Козицький.

За його словами, на ремонт приміщення для центру з обласного бюджету спрямували понад 16 млн грн, ще понад 4 млн грн додав онкоцентр. Також медзаклад придбав обладнання майже на 10 млн грн.

«Центр вдалося укомплектувати сучасними HD-ендоскопами, системами вузькоспектральної візуалізації та хромоендоскопії. Для захисту пацієнтів тут встановили новітню систему дезінфекції та стерилізації ендоскопічної техніки», – каже Максим Козицький.

Такі умови дозволять щороку проводити до 5000 досліджень, розширити спектр процедур центру, суттєво підвищити рівень раннього виявлення онкопатологій. Це також дозволить скоротити і час від звернення до встановлення діагнозу та підвищити доступність ендоскопічного лікування для людей з супутніми захворюваннями і старших пацієнтів.

До слова, торік Львівський онкоцентр отримав з обласного бюджету понад 85 млн грн, цього року – вже понад 93 млн грн.