У новому відділенні спеціалісти проводять усі необхідні процедури - від діагности до лікування

У львівській лікарні св. Пантелеймона запрацювало нове відділення хірургії печінки та жовчних проток. По медичну допомогу до спеціалістів віділення можуть звертатися пацієнти з усієї України із захворюваннями печінки, жовчного міхура та проток, повідомили 18 червня на фейсбук-сторінці Першого медобʼєднання Львова, до якого належить лікарня.

Команда спеціалістів відділення лікує:

доброякісні утвори печінки: гемангіоми, кісти, вузлові гіперплазії, аденоми;

онкопатології печінки: первинний рак печінки (гепатоцелюлярна карцинома, холангіокарцинома) та його метастази;

паразитарні захворювання: ехінококоз, альвеококоз;

хвороби жовчного міхура і проток: каміння, поліпи, стенози (звуження), пухлини;

портальну гіпертензію: високий тиск у ворітній вені, який може вимагати операції.

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У відділенні працює команда спеціалістів, до якої входять хірурги, онкохірурги, трансплантологи, УЗД-спеціалісти та інтервенційні радіологи. Вони проводять всі необхідні процедури – від точної діаностики до ефективного лікування, використовуючи найсучасніші передові методики. Скажімо, спільно з інтервенційними радіологами запускають TACE-терапію – це хіміоемболізація пухлин печінки через маленький прокол. Метод дозволяє зменшити розмір новоутворення та підготувати пацієнта до операції або трансплантації. Це новий напрямок для лікарні.

27 червня усіх бажаючих запрошують на безоплатну консультацію та діагностику печінки та жовчних проток без електронного скерування. Для цього достатньо заповнити гугл форму і команда з вами зв'яжеться.