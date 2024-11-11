Дослідження показало, що українці споживаюють солі у три рази більше встановленої норми

Натрій є важливим мінералом. Він потрібен організму у відносно невеликих кількостях, щоб підтримувати баланс рідини в організмі та нормальне функціонування м’язів та нервів. А ось надлишок натрію, який міститься у солі, підвищує ризик високого кров’яного тиску, що є основною причиною інсульту та інфаркту міокарда.

Організм реагує на надлишок натрію, затримуючи воду, щоб розбавити його. В результаті кількість рідини в кровоносних судинах збільшується. Це підвищує тиск у кровоносних судинах і змушує серце працювати інтенсивніше. Тривалий високий кров'яний тиск підвищує ризик серцевого нападу, серцевої недостатності, інсульту, захворювання нирок і сліпоти, каже лікар- гастроентеролог, експерт МОЗ Олег Швець, і радить, як зменшити споживання солі.

«Дослідження 2019 року показало, що українці значно перевищують споживання звичайної кухонної солі, що містить натрій, майже в три рази (12,6 г при нормі 5 г). Ще одне дослідження цього ж року встановило, що українські діти споживають набагато більше солі, ніж рекомендовано навіть для дорослих. Діти дошкільного віку у середньому вживали 6,4 г солі на добу, молодші школярі – 7,4 г, а підлітки – 9,2 г», – каже експерт.

За його словами, рекомендована максимальна добова норма натрію становить 2300 мг на день для людей віком від 14 років. 70% натрію у харчуванні надходить з оброблених харчових продуктів і ресторанних страв. До них належать піца, бургери, чипси, крекери, попкорн, соуси тощо. Деякі продукти, які не мають солоного смаку, також можуть містить багато натрію. До прикладу, крупи та випічка.

Шість кроків, які дозволять скоротити вміст натрію у раціоні?

1. Зменшить споживання продуктів з високим вмістом натрію. Обмежте пакетовані соуси, суміші та продукти «швидкого приготування». У ресторанах запитуйте про вміст солі у стравах, попросіть подавати соуси та заправки для салатів окремо, і намагайтеся їсти їх поменше.

2. Обирайте продукти з меншим вмістом натрію. Перед покупкою порівняйте етикетки. Наприклад, у 100 г хліба може бути від 1 г до більш як 1,5 г солі.

3. Прагніть споживати менше добової норми натрію, що становить 2 г (або 5 г солі). 5% або менше добової норми натрію на порцію вважається низьким, а 20% або більше — високим.

4. Обмежте кількість кухонної солі, яку додаєте в страви під час приготування. Для смаку використовувати замість солі суміші приправ, трави та спеції.

5. Купуйте свіжі, заморожені (без соусу чи приправ), консервовані овочі з низьким вмістом натрію або без додавання солі. Так само вибирайте горіхи, насіння та закуски з низьким вмістом натрію або без додавання солі.

6. Промийте перед вживанням консервовані продукти, що містять натрій, такі як квасоля, тунець і овочі. Це видаляє частину натрію.