Легкий сендвіч із кабачків. Рецепт дня
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У літній сезон хочеться легких, але поживних страв, які не перевантажують організм. Сендвіч із кабачків стане чудовою заміною традиційному бутерброду з хлібом. Запечена кабачкова основа з моцарелою, ніжний вершковий сир, свіжі овочі та копчений лосось створюють збалансоване поєднання смаків. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Кабачок
|1 шт.
|Моцарела
|180 г
|Оливкова олія
|20 мл
|Вершковий сир
|200 г
|Рукола
|50 г
|Помідори
|2 шт.
|Авокадо
|1 шт.
|Копчений лосось
|200 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте кабачок і наріжте його кружальцями завтовшки близько 2 см.
Крок 2
Застеліть деко пергаментом і змастіть його оливковою олією. Викладіть кружальця кабачка, посипте зверху натертою моцарелою та запікайте 15 хвилин у духовці, розігрітій до 180°C.
Крок 3
Помийте помідори та наріжте їх тонкими кружальцями. Очистьте авокадо, видаліть кісточку й наріжте скибочками. Наріжте копчений лосось тонкими шматочками.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Дайте кабачковій основі трохи охолонути. Змастіть її вершковим сиром з боку кабачків. На половину заготовок викладіть руколу, помідори, авокадо та лосось. Накрийте другою половиною кабачкової основи.
Крок 5
Розріжте сендвічі навпіл і подавайте теплими або охолодженими. Смачного!