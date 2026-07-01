У літній сезон хочеться легких, але поживних страв, які не перевантажують організм. Сендвіч із кабачків стане чудовою заміною традиційному бутерброду з хлібом. Запечена кабачкова основа з моцарелою, ніжний вершковий сир, свіжі овочі та копчений лосось створюють збалансоване поєднання смаків. Рецепт від Shuba. Інгредієнти Кабачок 1 шт. Моцарела 180 г Оливкова олія 20 мл Вершковий сир 200 г Рукола 50 г Помідори 2 шт. Авокадо 1 шт. Копчений лосось 200 г Спосіб приготування: Крок 1 Помийте кабачок і наріжте його кружальцями завтовшки близько 2 см. Крок 2 Застеліть деко пергаментом і змастіть його оливковою олією. Викладіть кружальця кабачка, посипте зверху натертою моцарелою та запікайте 15 хвилин у духовці, розігрітій до 180°C. Крок 3 Помийте помідори та наріжте їх тонкими кружальцями. Очистьте авокадо, видаліть кісточку й наріжте скибочками. Наріжте копчений лосось тонкими шматочками. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Дайте кабачковій основі трохи охолонути. Змастіть її вершковим сиром з боку кабачків. На половину заготовок викладіть руколу, помідори, авокадо та лосось. Накрийте другою половиною кабачкової основи. Крок 5 Розріжте сендвічі навпіл і подавайте теплими або охолодженими. Смачного!

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