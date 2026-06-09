Салат із часникових стрілок і моркви – це проста сезонна страва, яка допоможе смачно використати молоді пагони часнику. Завдяки обсмаженим овочам і ніжній сметанній заправці салат виходить соковитим, ароматним і дуже апетитним. Він чудово смакує як у теплому, так і в охолодженому вигляді та стане вдалим доповненням до м’ясних і картопляних страв. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Часникові стрілки 500 г Цибуля ріпчаста 1 шт. Морква 1 шт. Вершкове масло 30 г Сметана 15% 2 ст. л. Кунжут 1 ч. л. Сіль, чорний мелений перець за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Помийте та очистьте цибулю і моркву. Наріжте цибулю півкільцями. Крок 2 Розігрійте вершкове масло на сковороді. Викладіть цибулю та обсмажте до золотистого кольору. Крок 3 Натріть моркву на великій тертці. Додайте її до цибулі та смажте, періодично помішуючи, до м’якості. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Промийте часникові стрілки, зріжте жорсткі білі частини та наріжте пагони шматочками довжиною 3–4 см. Крок 5 Додайте стрілки до сковороди, перемішайте та обсмажуйте 8–10 хвилин до м’якості. Крок 6 Посоліть і поперчіть овочі за смаком. Додайте сметану та ретельно перемішайте. Крок 7 Викладіть готовий салат на тарілку, посипте кунжутом і подавайте до столу теплим або охолодженим.