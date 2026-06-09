Салат із часникових стрілок і моркви. Рецепт дня
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Салат із часникових стрілок і моркви – це проста сезонна страва, яка допоможе смачно використати молоді пагони часнику. Завдяки обсмаженим овочам і ніжній сметанній заправці салат виходить соковитим, ароматним і дуже апетитним. Він чудово смакує як у теплому, так і в охолодженому вигляді та стане вдалим доповненням до м’ясних і картопляних страв. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Часникові стрілки
|500 г
|Цибуля ріпчаста
|1 шт.
|Морква
|1 шт.
|Вершкове масло
|30 г
|Сметана 15%
|2 ст. л.
|Кунжут
|1 ч. л.
|Сіль, чорний мелений перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте та очистьте цибулю і моркву. Наріжте цибулю півкільцями.
Крок 2
Розігрійте вершкове масло на сковороді. Викладіть цибулю та обсмажте до золотистого кольору.
Крок 3
Натріть моркву на великій тертці. Додайте її до цибулі та смажте, періодично помішуючи, до м’якості.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Промийте часникові стрілки, зріжте жорсткі білі частини та наріжте пагони шматочками довжиною 3–4 см.
Крок 5
Додайте стрілки до сковороди, перемішайте та обсмажуйте 8–10 хвилин до м’якості.
Крок 6
Посоліть і поперчіть овочі за смаком. Додайте сметану та ретельно перемішайте.
Крок 7
Викладіть готовий салат на тарілку, посипте кунжутом і подавайте до столу теплим або охолодженим.