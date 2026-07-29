Вони все ж таки відрізняються смаком, текстурою та поводяться по-різному під час приготування

Біла та жовта цибуля багато в чому схожі, тому в більшості рецептів їх можна замінювати одна одною. Проте вони все ж таки відрізняються смаком, текстурою та поводяться по-різному під час приготування, через що для окремих страв одна з них підходить краще за іншу. Simply Recipes розповідає, у чому ж їх різниця.

Які різниця між білою та жовтою цибулею?

«Біла цибуля, як правило, має м’якший і солодший смак, ніж жовта. Але це не означає, що не можна знайти жовту цибулю з вищим вмістом цукру, наприклад сорти «Відалія» або «Мауї», – розповідає шеф-кухар Вайнштейн.

Шеф-кухар пояснює, що під час приготування біла цибуля легше розпадається на «цибулеве пюре», тоді як жовта цибуля краще зберігає свою структуру. Біла цибуля більше «розчиняється» у стравах, що готуються тривалий час.

Коли потрібно використовувати жовту та білу цибулю?

Якщо ви хочете, щоб смак цибулю був яскраво вираженим, використовуйте саме жовту цибулю. А білу цибулю краще вибирати для страв, коли ви хочете, щоб шматочки розчинилися, наприклад, у гуляші.

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Завдяки своєму м’якшому смаку білу цибулю можна вживати сирою, наприклад у салатах, сальсах, сендвічах та бургерах. Проте деякі сорти білої цибулі можуть бути гострими, тому перед приготуванням скуштуйте шматочок цибулі.