Не варто судити про свіжість замороженої яловичини лише за її кольором

Якщо ви відкрили морозилку і побачили там яловичий фарш – не поспішайте його одразу розморожувати та готувати. Важливо оглянути м’ясо, щоб переконатися в тому, що воно не зіпсоване. Simply Recipes розповідає, як визначити, що яловичий фарш зіпсований.

Як перевірити заморожену яловичину?

Спочатку м’ясо потрібно правильно розморозити, і лиш потім оглянути його. Не варто судити про свіжість замороженої яловичини лише за її кольором. У морозильній камері яловичина природним чином змінює колір з яскраво-червоного на тьмяно-коричневий або сіруватий через процес окиснення, і якщо вона проходить наступну перевірку на запах і на дотик, це цілком нормально.

Якщо після розморожування яловичина має нейтральний запах, а її текстура залишається щільною, вона все ще свіжа та безпечна для приготування.

Однак якщо яловичина має кислий або аміачний запах і на дотик здається слизькою або липкою, її слід негайно викинути.

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Незалежно від того, скільки часу м’ясо пролежало в морозильній камері, заморожену яловичину завжди слід використати протягом 3–4 місяців.