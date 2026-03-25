Навіть якісний фарш можна легко зіпсувати, якщо додати до нього невдалі інгредієнти. Деякі звичні продукти, які багато хто звик використовувати, навпаки погіршують текстуру і смак. Prostoway розповідає, які продукти лише зіпсують фарш.

Які продукти псують фарш?

Картопля.

Дехто вважає, що терта сира картоплина робить котлети м’якшими. Але насправді у картоплі занадто багато крохмалю, який миттєво перетворює ніжне та соковите м’ясо на гумову масу, яку буде складно жувати. Крім того, під час смаження картопля почне активно виділяти вологу, через що фарш розповзатиметься на пательні.

Свіжий хліб.

Раніше хліб додавали здебільшого для економії, щоб приготувати багато котлет. Але якщо ви хочете отримати смачні та якісні котлети, краще не використовувати свіжий хліб. Він надає страві кислуватого присмаку та «злипається» з фаршем, роблячи його забитим і щільним.

Якщо вам потрібно додати хліб для текстури, використовуйте виключно черствий батон, розмочений у воді, а не в молоці.