Щоб утворилася чудова скоринка, потрібне інтенсивне, рівномірне нагрівання

Якість стейка залежить не лише від вибраного шматка м’яса чи способу приготування. Велику роль відіграє і сковорода. Simply Recipes розповідає, на якій сковороді виходить ідеальний стейк.

Яку сковорідку обрати для стейка?

«Збереження тепла, розмір і площа контакту – це три найважливіші фактори. Сковорода має бути достатньо важкою, щоб утримувати тепло, але й достатньо великою, щоб стейк не лежав тісно. Якщо стейк лежить тісно, волога затримується, що заважає утворенню рум’яної скоринки», – каже кулінарка Джесс Прайлз.

За її словами, найкраща сковорідка для приготування стейка – це чавунна сковорода.

«Щоб утворилася чудова скоринка, потрібне інтенсивне, рівномірне нагрівання та якомога більший контакт м’яса з поверхнею для приготування. Чавун має достатню масу, щоб утримувати тепло, коли холодний стейк потрапляє на сковороду, замість того, щоб одразу втрачати температуру», – зазначає вона.

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Чавунна сковорідка чудово підходить для обсмажування м’яса, адже її можна використовувати як на плиті, так і в духовці, якщо вона має знімну ручку.