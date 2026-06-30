Звертайте увагу на стать овоча: як обрати ідеальний перець для різних страв
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Обираючи болгарський перець у магазині чи на ринку, багато людей орієнтуються лише на зовнішній вигляд. Проте, щоб отримати справді смачний овоч, варто звертати увагу на кілька простих нюансів. Ukr.Media розповідає, як обрати ідеальний перець в магазині.
На що звертати увагу при виборі?
Насамперед важливо визначити, для якої страви потрібен перець. Адже різні плоди підходять для різних способів приготування – від свіжих салатів до термічної обробки.
Звертати увагу потрібно не лише на колір, а й стать овоча. Існують два види перцю:
- Перець-дівчинка. Він солодкий, має соковитий м’якуш та більше насіння. Цей перець більш товстий і квадратний. Підходить для салатів та закусок.
- Перець-хлопчик. Він має витягнуту та довгасту форму, м’якуш у нього щільніший і не дуже соковитий. За смаком такий перець менш солодкий. Ідеально підходить для фарширування, консервації, смаження.
Як відрізнити перець-дівчинку від перцю-хлопчика?
Потрібно просто перевернути перець торцевою стороною, протилежною до хвостика та порахувати кількість камер. У перців-дівчаток чотири камери, а й перців-хлопчиків – три камери.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google