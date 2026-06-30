Щоб отримати справді смачний овоч, варто звертати увагу на кілька простих нюансів

Обираючи болгарський перець у магазині чи на ринку, багато людей орієнтуються лише на зовнішній вигляд. Проте, щоб отримати справді смачний овоч, варто звертати увагу на кілька простих нюансів. Ukr.Media розповідає, як обрати ідеальний перець в магазині.

На що звертати увагу при виборі?

Насамперед важливо визначити, для якої страви потрібен перець. Адже різні плоди підходять для різних способів приготування – від свіжих салатів до термічної обробки.

Звертати увагу потрібно не лише на колір, а й стать овоча. Існують два види перцю:

Перець-дівчинка. Він солодкий, має соковитий м’якуш та більше насіння. Цей перець більш товстий і квадратний. Підходить для салатів та закусок. Перець-хлопчик. Він має витягнуту та довгасту форму, м’якуш у нього щільніший і не дуже соковитий. За смаком такий перець менш солодкий. Ідеально підходить для фарширування, консервації, смаження.

Як відрізнити перець-дівчинку від перцю-хлопчика?

Потрібно просто перевернути перець торцевою стороною, протилежною до хвостика та порахувати кількість камер. У перців-дівчаток чотири камери, а й перців-хлопчиків – три камери.

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