Причиною такого явища стають бактерії

Якщо на поверхні кавуна раптом з’явилася піна або з тріщин почала витікати рідина з неприємним запахом, його краще одразу викинути. Фахівці пояснюють, що це не ознака стиглості, а свідчення того, що всередині вже почався процес бродіння. Food and Wine розповідає, чому кавун починає пінитись та що з ним робити.

Чому кавун починає пінитися?

Причиною такого явища стають бактерії, які можуть потрапити в кавун ще під час його дозрівання на кущі. Усередині вони взаємодіють із природними цукрами та дріжджами, запускаючи процес бродіння. Піна, яка витікає з кавуна крізь тріщини в шкірці, є явною ознакою того, що відбувається бродіння. Підвищення температури також може прискорити цей процес.

Такі кавуни не слід вживати, оскільки в процесі бродіння всередині утворюється газ, і внутрішній тиск може призвести до вибуху кавуна. Крім того, продукти, що почали бродити в небезпечних або антисанітарних умовах, можуть містити шкідливі бактерії та віруси, зокрема збудники ботулізму та сальмонели.