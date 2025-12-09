На етикетках виробники вказують оптимальні умови зберігання

Багато господинь тримають пляшку соняшникової олії у кухонній шафі поруч із плитою, що здається зручним. Проте експерти з безпеки харчування попереджають, що такий спосіб зберігання може скоротити термін придатності продукту та вплинути на його смак. Де краще зберігати олію, пише ТСН.

Чому не варто залишати олію в шафі

На етикетках виробники вказують оптимальні умови зберігання: відкриту пляшку не рекомендується тримати у теплому місці, навіть за кімнатної температури. Особливо небезпечне розташування поруч з плитою, опалювальними приладами або на сонячній полиці, це може призвести до псування олії та появи гіркого присмаку.

Яскраве сонце заважає відпочивати, працювати чи дивитись фільми? Жалюзі, штори та ролети від ALSER допомагають керувати світлом у квартирі – від легкого притінення до повного затемнення. До того ж дизайнер ALSER безоплатно приїде на замір і підкаже найкраще рішення для кожної кімнати. Запишіться на безоплатний замір на сайті alser.ua.

Найкраще місце для зберігання

Ідеальним варіантом є холодильник. Пляшку можна розмістити на верхній полиці або у дверцятах холодильника. Холод і відсутність світла допомагають зберегти свіжість олії, продовжити термін її придатності та зберегти смакові властивості продукту.