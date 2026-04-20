Салат «Весняний бриз». Рецепт дня
Салат «Весняний бриз» – легка, свіжа та водночас поживна страва, яка чудово підходить як для обіду, так і для вечері. Поєднання ніжного курячого філе, хрумкого огірка та ароматної зеленої цибулі створює гармонійний смак. Завдяки омлету салат виходить більш ситним і оригінальним. Рецепт від Cookpad.
Інгредієнти
|Куряче філе (відварене)
|1 шт. (приблизно 200 г)
|Огірок свіжий
|1 середній (приблизно 120 г)
|Яйця
|3 шт.
|Зелена цибуля
|невеликий пучок (приблизно 20 г)
|Сіль
|за смаком
|Сметана
|2 ст. л.
|Майонез
|2 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Куряче філе наріжте кубиками.
Крок 2
Огірок наріжте соломкою.
Крок 3
Зелену цибулю дрібно наріжте.
Крок 4
Яйця збийте, додайте дрібку солі та приготуйте омлет.
Крок 5
Готовий омлет остудіть і наріжте смужками.
Крок 6
У великій мисці змішайте куряче філе, огірок, зелену цибулю та омлет.
Крок 7
Додайте сметану і майонез.
Крок 8
Посоліть за смаком та ретельно перемішайте.
