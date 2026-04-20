Салат «Весняний бриз» – легка, свіжа та водночас поживна страва, яка чудово підходить як для обіду, так і для вечері. Поєднання ніжного курячого філе, хрумкого огірка та ароматної зеленої цибулі створює гармонійний смак. Завдяки омлету салат виходить більш ситним і оригінальним. Рецепт від Cookpad.

Інгредієнти Куряче філе (відварене) 1 шт. (приблизно 200 г) Огірок свіжий 1 середній (приблизно 120 г) Яйця 3 шт. Зелена цибуля невеликий пучок (приблизно 20 г) Сіль за смаком Сметана 2 ст. л. Майонез 2 ст. л. Спосіб приготування: Крок 1 Куряче філе наріжте кубиками. Крок 2 Огірок наріжте соломкою. Крок 3 Зелену цибулю дрібно наріжте. Крок 4 Яйця збийте, додайте дрібку солі та приготуйте омлет. Крок 5 Готовий омлет остудіть і наріжте смужками. Крок 6 У великій мисці змішайте куряче філе, огірок, зелену цибулю та омлет. Крок 7 Додайте сметану і майонез. Крок 8 Посоліть за смаком та ретельно перемішайте.