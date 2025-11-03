Якіний сон дуже важливий і для здоров'я, і для довголіття

У попередньому матеріалі невролог та експерт ВООЗ Юрій Фломін розповів про те, як хронічне безсоння, від якого страждає від 25 до 50% дорослого населення, впливає на здоров’я і тривалість життя. Нині експерт продовжує цю тему та ділиться дев’ятьма порадами, які допоможуть поліпшити якість сну. На його думку, ті, у кого є проблеми зі сном, повинні передусім дотримуватися гігієни сну, аби вночі повноцінно відпочивати.

«Гігієна сну — це правила, які допомагають легше засинати, не прокидатися вночі та почуватися бадьоро зранку», – каже Юрій Фломін.

Дев’ять порад від лікаря-невролога, які поліпшать якість сну

1. Дотримуйтеся сталого режиму сну. Лягайте спати й прокидайтеся в один і той же час, навіть у вихідні. «Багатьом здається, що у вихідні можна відіспатися, але саме це часто збиває природний ритм сну», – пояснює лікар.

2. Не використовуйте алкоголь як снодійне. «Алкоголь справді має короткочасний снодійний ефект, проте він порушує архітектуру сну. Організм швидко розщеплює етанол. І коли його рівень у крові знижується, людина прокидається. Зазвичай після вживання алкоголю люди сплять лише 2–4 години, після чого заснути знову стає важко», – зазначає експерт.

3. Обмежте перед сном кофеїн і нікотин. За словами лікаря, період напіввиведення кофеїну в середньому становить близько 5 годин. Це означає, що навіть після цього часу в організмі залишиться половина речовини, яка може впливати на сон. Тому людям, чутливим до кофеїну, варто утримуватися від вживання кави впродовж щонайменше 5 годин до сну.

Нікотин, подібно до кофеїну, є стимулятором нервової системи. Його вживання перед сном значно погіршує якість нічного відпочинку: ускладнює процес засинання та робить сон поверхневим. Щоб запобігти цьому, необхідно повністю виключити нікотин мінімум за 90 хвилин до того, як лягаєте спати.

4. Лягайте в ліжко, тільки якщо збираєтесь спати. «Людям із хронічним безсонням не рекомендовано лежати в ліжку, якщо вони не планують засинати. Ідея проста: ліжко, де ви спите вночі, має асоціюватися тільки зі сном. Це формує умовний рефлекс: коли ви лягаєте на нього, мозок отримує сигнал “час спати”. Удень можна відпочивати в інших місцях – на дивані, кріслі або в іншій кімнаті, але не на своєму ліжку, щоб не порушувати цей рефлекс», – пояснює невролог.

5. Проводьте кілька годин на денному світлі. Яскраве денне світло – важливий фактор для здорового сну. Воно допомагає мозку виробляти мелатонін вночі, гормон, який регулює ритм циклів сну й неспання.

Щоб мелатонін вироблявся вночі, мозок має отримати достатню кількість світлових подразників через сітківку впродовж дня. Тобто людина має провести хоча б годину, а краще 2-3 години на день на яскравому світлі – на вулиці або біля вікна.

6. Будьте фізично активними, але не перед сном. Іноді навіть у стані сильної втоми важко заснути. Лікар каже, що так буває, коли людина перевантажена емоціями або відчуває біль. Натомість справжня фізична втома допомагає заснути швидше. Головне – не тренуватися безпосередньо перед сном.

7. Не спіть довго вдень. Інколи, якщо людина не виспалася вночі, вона надолужує це вдень. Проте тривале денне досипання (2-5 годин) призводить до порушення сну наступної ночі. Як результат, виникає замкнене коло: поганий нічний сон призводить до денного, а він – до ще гіршого нічного. Тому Юрій Фломін радить уникати довгого денного сну. Якщо нічний сон був коротким, тримайтеся до вечора та лягайте трохи раніше — наприклад, о 19:30–20:00. Так ви відновите нічний сон. Водночас коротка дрімота вдень (до години) – допустима і може допомогти відновити сили, не заважаючи нічному сну.

8. Приміщення, у якому спите, має бути прохолодним, тихим і темним. Щодо температури, то, на думку лікаря, – кожен для себе визначає прийнятну, однак не має бути спекотно. Також важливо забезпечити повну темряву в спальні. «Використовуйте щільні штори або жалюзі, щоб світло з вулиці, наприклад, від ліхтарів, не заважало сну», – радить невролог.

На відміну від маленьких дітей, більшість дорослих не може повноцінно відпочивати в умовах шуму, тому варто забезпечити максимально тихе середовище у спальні.

9. Створіть вечірній ритуал, який допоможе налаштуватися на сон. Лікар додає, що багато процесів в організмі працюють на основі рефлексів: якщо ми постійно даємо однакові стимули до сну – мозок поступово звикає і сприймає їх як сигнал для підготовки до засинання. Тож можна прийняти теплий душ перед сном, випити чашку трав’яного чаю або молока, послухати спокійну музику, почитати книгу або прогулятися 15 хвилин на свіжому повітрі. Кожен має знайти те, що йому допомагає, і практикувати це регулярно.