Проблеми зі сном частіше мають жінки

Нині проблеми зі сном має чимало людей: одним ввечері важко заснути, інші без причини прокидаються посеред ночі і не можуть знову заснути, або прокидаються занадто рано до запланованого пробудження. Невролог, експерт ВООЗ Юрій Фломін каже, що проблеми зі сном мають від 25 до 50% дорослого населення, частіше – жінки. Недостатній або неякісний сон підвищує ризик розвитку різних захворювань: онкологічних, серцево-судинних, надлишкової ваги, ожиріння тощо. Невролог пояснює, чим небезпечне хронічне безсоння і що робити людям, які стикаються з такою проблемою.

«Особливість проблем зі сном полягає в наступному: з одного боку, вони дуже поширені, а з іншого – пацієнти досить рідко звертаються до медиків через цю проблему, вважаючи її несерйозною, а лікарі, своєю чергою, нечасто про це запитують. Це стосується і сімейних лікарів, і невропатологів, і навіть іноді психіатрів. Тому проблеми зі сном – це приклад англійського вислову elephant in the room (слон у кімнаті). Вони великі, але їх чомусь не помічають», – каже Юрій Фломін.

За його словами, у більшості випадків такі порушення мають хронічний характер і можуть тривати багато років або навіть усе життя.

Чим порушення сну шкідливе для здоров’я

Хронічні розлади сну мають серйозні негативні наслідки для здоров’я. Недостатній або неякісний сон підвищує ризик розвитку різних захворювань, серед яких:

онкологічні хвороби;

емоційні розлади (як-от депресія);

надлишкова вага та ожиріння;

серцево-судинні хвороби.

«А ще люди, які мають хронічний біль і погано сплять, стають набагато чутливішими до болю, ніж ті, хто спить добре», – каже невролог. До того ж сон менше ніж 6 годин на добу протягом тривалого часу скорочує тривалість життя.

Порушення сну призводять до збоїв у роботі глімфатичної ситеми

Під час глибокого сну активується глімфатична система – «дренажна» система мозку, яка виводить продукти його життєдіяльності.

«Ця система виконує в мозку функцію, що подібна до роботи лімфатичної системи в тілі, – очищення від продуктів обміну речовин та іншого “сміття”. Збій у роботі глімфатичної системи внаслідок старіння, низької якості сну, малоактивного способу життя або вживання наркотиків має прямий вплив на розвиток нейродегенерації та нейрозапалення, що спричиняють такі розлади, як деменція», – каже експерт.

Типи безсоння: як вони проявляються та про що можуть свідчити

За словами Юрія Фломіна, найпоширенішим типом порушення сну є безсоння (інсомнія), яке може проявлятися по-різному:

Проблеми із засинанням. Людина не може заснути протягом пів години або більше.

Пробудження серед ночі. Людина прокидається один або кілька разів без видимої причини (не через біль, потребу випорожнитися чи повітряну тривогу), після чого не може швидко заснути.

Занадто ранні пробудження. Несподіване пробудження задовго до бажаного часу (наприклад, о 4:30 ранку замість запланованих 6:30-7:00), після чого людина вже не може заснути.

«Ці порушення сну можуть комбінуватися. Перші два типи безсоння типові для тривожних розладів, тоді як третій – для депресивних. До того ж проблеми із засинанням часто діагностують у людей, чия діяльність пов’язана з інтенсивною розумовою роботою», – каже Юрій Фломін.

Лікар каже, що про хронічне безсоння можна говорити, якщо порушення сну виникають щонайменше три ночі на тиждень протягом не менше ніж трьох місяців і це впливає на самопочуття вдень, проявляючись втомою, неуважністю, зниженням працездатності, дратівливістю, поганим настроєм.

Деякі люди пристосовуються до нічних пробуджень, наприклад, можуть кілька разів прокидатися серед ночі, але вдень почуваються добре, можуть подрімати або виспатися в інший час. Їхнє денне функціонування не порушене, і загалом вони задоволені своїм сном. Важливою відправною точкою для того, щоб вважати стан безсонням, є незадоволення якістю сну та наявність наслідків у денний час.

Тож якщо у вас є проблеми зі сном, невролог радить звернутися до сімейного лікаря для оцінки загального стану та можливих супутніх хвороб. Він за потреби скерує до вузькопрофільного спеціаліста, наприклад, невролога чи психіатра. Ставтеся серйозно до порушень сну, оскільки вони суттєво впливають на здоров’я.