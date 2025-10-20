Рання сивина - маркер того, що в організмі щось відбувається швидше, ніж мало би бути

Нерідко зустрічаєш доволі молодих людей, яким всього 20-30 років, але які вже мають сиве волосся. В одних – сива прядка, в інших – сива вся голова. Чому сивина з’являється у такому ранньому віці? Це – генетика чи якісь інші причини? Чи можна цей процес зупинити?

Відповіді на ці та інші запитання дає кардіолог-ендокринолог Руслан Лисянський. За його словами, сивина – це не просто колір волосся. Це маркер того, що в організмі щось відбувається швидше, ніж мало би бути.

«Сивина – не ген старості. Це втрата пігменту меланіну, який виробляють спеціальні клітини – меланоцити. Вони поступово виснажуються, і волосина стає прозорою, а отже – сірою чи білою. Чому цей процес у когось починається в 60, а в інших – у 18? Науковці давно знають: рання сивина – дзеркало метаболічного і оксидативного стресу», – каже лікар.

Причини виникнення ранньої сивини

Генетика. Якщо батько або дід рано посивіли, то шанси отримати ранню сивину високі.

Нестача мікроелементів. Але головне, каже Руслан Лисянський, – це нестача мікроелементів, зокрема міді, цинку, заліза, вітаміну B12, фолієвої кислоти.

Порушення роботи щитовидної залози або наднирників. Вони також прискорюють сивіння.

Недосипання. Хронічне недосипання, стрес і надмірне вживання цукру, які виснажують антиоксидантні системи клітин, також можуть бути причиною появи ранньої сивини.

«Є ще один несподіваний зв’язок: сивина у чоловіків до 30 років часто корелює з ризиком серцево-судинних захворювань у зрілому віці. Це не вирок, а попередження, яке ніби каже: «Переглянь свій ритм, свою кров, свою енергію»», – твердить лікар.

Які обстеження варто пройти при появі ранньої сивини?

Якщо помітили ранню сивину, не поспішайте звинувачувати генетику. Це часто дзеркало внутрішнього стану, тому спершу перевірте такі показники:.

Вітамін B12 і фолієву кислоту (B9)

Мідь, цинк, феритин (запаси заліза)

ТТГ, Т4 вільний — функцію щитоподібної залози

Гомоцистеїн. Це дуже важливий маркер оксидативного стресу та серцево-судинного ризику. Його підвищення часто супроводжує і сивину, і втому, і головний біль.

Ліпідограма (рівень холестерину, ЛПНЩ, ЛПВЩ, тригліцеридів). Рання сивина нерідко йде поруч із порушенням обміну жирів, навіть якщо людина худорлява.

Чи можна зупинити появу сивини?

За словами лікаря, найкращий тонік від сивини – не фарба для волосся, а залізо, мідь, B12, фолієва кислота, омега-3, вітамін D, збалансований сон і нормалізація гормонального фону у поєднанні з відпочинком, рухом, регулярними аналізами. І це не лише про волосся. Це про темп життя.

«Сивина – це не старість. Це мітка зрілості, яка прийшла передчасно, щоб нагадати: життя варте того, щоб у ньому було місце для відпочинку, магнію, тепла і спокійного сну», – каже лікар.

Руслан Лисянський каже, що цей процес є частково зворотний, якщо причина сивини – не повне зникнення меланоцитів, а їх “засинання” через дефіцити чи оксидативний стрес.

Меланоцити – це живі клітини біля волосяного фолікула, які виробляють пігмент меланін. Коли вони не гинуть, а лише втрачають активність (через анемію, нестачу В12, фолієвої, міді, заліза), відновлення постачання поживних речовин може пробудити частину клітин, і вони знову починають виробляти пігмент.

Тож людям з ранньою сивиною лікар радить розпочати з аналізів і додати рух, магній, Омега-3, вітамін D і здоровий сон. Організм завжди віддячує за турботу про нього.