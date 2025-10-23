Для пацієнтів ці іноваційні ліки будуть безкоштовними

Уряд розширив перелік лікарських засобів, які закуповують за договорами керованого доступу (ДКД) – сучасним механізмом, який дозволяє закуповувати інноваційні, але дороговартісні препарати за цінами, прийнятними для державного бюджету. Цей список поповнили три нові лікарські засоби проти онкологічних захворювань. Перші поставки очікують вже наприкінці цього року, повідомило МОЗ України.

У відомстві повідомляють, що ці інноваційні препарати для пацієнтів будуть безоплатними:

Палбоцикліб – для лікування жінок із поширеним гормон-рецептор-позитивним, HER2-негативним раком молочної залози. У поєднанні з гормональною терапією препарат допомагає надовше контролювати перебіг хвороби, сповільнює її прогресування та покращує якість життя пацієнток.

Інотузумаб озогаміцин – для пацієнтів із гострим лімфобластним лейкозом. Завдяки цьому препарату у кілька разів більше людей досягають ремісії та отримують шанс дочекатися трансплантації.

Гемтузумаб озогаміцин – для хворих на гострий мієлоїдний лейкоз. У поєднанні зі стандартною хімієтерапією підвищує ефективність лікування та виживаність пацієнтів.

Відповідні закупівлі за механізмом ДКД вже здійснили ДП «Медичні закупівлі України» (МЗУ): договір з виробником зазначених препаратів підписали терміном на 3 роки, а їхні перші поставки очікуються вже наприкінці цього року.

До слова, раніше за механізмом ДКД уже були укладені договори щодо вакцини проти вірусу папіломи людини (вакцинація розпочнеться з 1 січня 2026 року) та препарату атезолізумаб для лікування раку легень. Нині за договорами керованого доступу закуповуються 17 препаратів.