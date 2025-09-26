Раніше були малодоступн через високу вартість

В Україні незабаром з’являться три інноваційні онкопрепарати для лікування складних форм раку. Для пацієнтів вони будуть безкоштовні. Хворі отримають доступ до міжнародних стандартів терапії, які раніше були малодоступними через їх високу вартість, повідомили у Facebook «Медичні закупівлі України».

«Закупівля цих інноваційних препаратів стала можливою завдяки використанню механізму договорів керованого доступу (ДКД), що дозволяють державі отримувати інноваційні та дороговартісні лікарські засоби за спеціальними зниженими цінами за рахунок її конфіденційності. А це означає, що українці, що борються з найскладнішими формами онкології, отримають доступ до сучасного лікування безоплатно», – сказано у повідомленні.

Що це за препарати?

Палбоцикліб – сучасний препарат для лікування поширеного раку молочної залози IV стадії у жінок у фазі постменопаузи. Це найпоширеніший вид онкології серед українок, і нове лікування допоможе продовжити життя та зупинити розвиток хвороби.

Інотузумаб озогаміцин – таргетний препарат проти агресивного раку крові (гострого лімфобластного лейкозу) у дорослих, який часто повертається навіть після лікування. Він дає пацієнтам шанс на ремісію та підготовку до трансплантації кісткового мозку.

Гемтузумаб озогаміцин – інноваційний засіб для боротьби з гострим мієлоїдним лейкозом у дорослих. У поєднанні з хіміотерапією він значно підвищує ефективність лікування.