Лікарні, де надають безоплатну офтальмологічну допомогу, є у кожній області

Військові та цивільні пацієнти з травмами органів зору, набутими внаслідок війни, можуть безоплатно отримати офтальмологічну допомогу, зокрема очне протезування, у затверджених МОЗ України медзакладах. Послуги медзакладу оплачує держава у межах Програми медичних гарантій, повідомило 25 вересня МОЗ України.

У медзакладах, визначених МОЗ, пацієнти можуть пройти комплексне лікування: від діагностики до оперативного втручання, включно з очним протезуванням. Очний протез встановлюють у випадках, коли око пошкоджене або видалене. Таке втручання особливо актуальне під час війни, коли значно зросла кількість травм очей внаслідок вибухів, уламкових та вогнепальних поранень.

Де можна отримати послугу?

Безоплатні послуги з очного протезування доступні у медичних закладах, визначених наказом МОЗ України та законтрактованих з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

У 22 областях країни та місті Києві працюють:

28 регіональних лікарень, де пацієнти можуть отримати допомогу за місцем проживання;

10 екстериторіальних центрів у семи областях та столиці, які приймають найскладніші випадки з усієї країни.

Перелік визначених закладів охорони здоров’я знайдете за посиланням.

На Львівщині таку меддопомогу надають у Львівській обласній клінічній лікарні і «Багатопрофільній клінічній лікарні інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги».

«У спеціалізованих кабінетах очного протезування пацієнтів консультують, видають стандартні протези та ведуть облік. У лабораторіях індивідуального протезування виготовляють протези під потреби пацієнта, проводять повторне протезування», – кажуть у МОЗ.

Як отримати послугу?

Очне протезування здійснюється поетапно:

первинне – через 8–10 днів після видалення ока для загоєння;

остаточне – через місяць після операції;

індивідуальне – через 3–4 місяці після загоєння;

повторне – за потреби, не рідше ніж раз на 3 роки для дорослих і раз на рік для дітей.

У плановому порядку пацієнт повинен звернутися до сімейного або лікуючого лікаря та отримати електронне направлення до офтальмолога. У випадку екстреної госпіталізації (наприклад, через поранення чи тяжку травму ока) допомога надається без направлення, а протезування проводиться далі за визначеними етапами.

Якщо комусь із пацієнтів, які потребують такої допомоги, відмовляють у безоплатному очному протезуванні, у МОЗ радять звернутися до адміністрації медзакладу. Якщо проблему не вирішать, то зателефонувати на гарячу лінію НСЗУ за номером 1677.