Держава безкоштовно протезуватиме пацієнтів із трамвами очей унаслідок війни
Таку допомогу надають у 22 областях і у місті Києві
Військові та цивільні пацієнти з травмами органів зору, набутими внаслідок війни, можуть безоплатно отримати офтальмологічну допомогу, зокрема очне протезування, у затверджених МОЗ України медзакладах. Послуги медзакладу оплачує держава у межах Програми медичних гарантій, повідомило 25 вересня МОЗ України.
У медзакладах, визначених МОЗ, пацієнти можуть пройти комплексне лікування: від діагностики до оперативного втручання, включно з очним протезуванням. Очний протез встановлюють у випадках, коли око пошкоджене або видалене. Таке втручання особливо актуальне під час війни, коли значно зросла кількість травм очей внаслідок вибухів, уламкових та вогнепальних поранень.
Де можна отримати послугу?
Безоплатні послуги з очного протезування доступні у медичних закладах, визначених наказом МОЗ України та законтрактованих з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).
У 22 областях країни та місті Києві працюють:
- 28 регіональних лікарень, де пацієнти можуть отримати допомогу за місцем проживання;
- 10 екстериторіальних центрів у семи областях та столиці, які приймають найскладніші випадки з усієї країни.
Перелік визначених закладів охорони здоров’я знайдете за посиланням.
На Львівщині таку меддопомогу надають у Львівській обласній клінічній лікарні і «Багатопрофільній клінічній лікарні інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги».
«У спеціалізованих кабінетах очного протезування пацієнтів консультують, видають стандартні протези та ведуть облік. У лабораторіях індивідуального протезування виготовляють протези під потреби пацієнта, проводять повторне протезування», – кажуть у МОЗ.
Як отримати послугу?
Очне протезування здійснюється поетапно:
- первинне – через 8–10 днів після видалення ока для загоєння;
- остаточне – через місяць після операції;
- індивідуальне – через 3–4 місяці після загоєння;
- повторне – за потреби, не рідше ніж раз на 3 роки для дорослих і раз на рік для дітей.
У плановому порядку пацієнт повинен звернутися до сімейного або лікуючого лікаря та отримати електронне направлення до офтальмолога. У випадку екстреної госпіталізації (наприклад, через поранення чи тяжку травму ока) допомога надається без направлення, а протезування проводиться далі за визначеними етапами.
Якщо комусь із пацієнтів, які потребують такої допомоги, відмовляють у безоплатному очному протезуванні, у МОЗ радять звернутися до адміністрації медзакладу. Якщо проблему не вирішать, то зателефонувати на гарячу лінію НСЗУ за номером 1677.