Лікарні, де безоплатно видаляють катаракту і встановлюють кришталик, є у кожній області. Послуги медзакладу оплачує НСЗУ

МОЗ затвердило перелік майже зі 100 медичних закладів, де пацієнти з катарактою у межах Програми медичних гарантій можуть безоплатно отримати послуги зі встановлення штучного кришталика та стаціонарну офтальмологічну допомогу. Нині такі послуги надають у 94 закладах охорони здоров’я. Це лікарні, які мають контракт із Національною службою здоров’я України (НСЗУ) за відповідним пакетом. Вони є у кожній області. Перелік лікарень можна переглянути тут.

Лікування гарантує повний комплекс медичної допомоги: від консультації до оперативного втручання (включно із безоплатним імплантом).

Що входить до гарантованого пакету послуг?

консультація лікаря-офтальмолога;

передопераційна діагностика;

операція з видалення катаракти;

імплантація штучного кришталика (включно з імплантом);

післяопераційне спостереження.

Як скористатися послугою?

Щоби скористатися послугою з безоплатної операції з видалення катаракти та імплантації кришталика, пацієнту необхідно звернутися до сімейного лікаря та отримати електронне направлення до лікаря-офтальмолога. А тоді обрати медичний заклад із затвердженого переліку. На основі направлення від сімейного лікаря ви зможете отримати там усю необхідну допомогу.

Загальна вартість послуги – від 28 441 грн, залежно від медичних коефіцієнтів. Та у МОЗ наголошують: пацієнт не має оплачувати жодного з етапів лікування. Усі витрати медичному закладу компенсує НСЗУ. У разі порушень або вимагання коштів за послугу, слід звернутися до контакт-центру НСЗУ (16-77) або інформувати МОЗ (0 800 505 201).

У яких медзакладах Львівщини можна отримати таку допомогу?