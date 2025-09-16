МОЗ оприлюднило список лікарень, де безкоштовно встановлюють штучний кришталик ока
Такі медзаклади є у кожній області
МОЗ затвердило перелік майже зі 100 медичних закладів, де пацієнти з катарактою у межах Програми медичних гарантій можуть безоплатно отримати послуги зі встановлення штучного кришталика та стаціонарну офтальмологічну допомогу. Нині такі послуги надають у 94 закладах охорони здоров’я. Це лікарні, які мають контракт із Національною службою здоров’я України (НСЗУ) за відповідним пакетом. Вони є у кожній області. Перелік лікарень можна переглянути тут.
Лікування гарантує повний комплекс медичної допомоги: від консультації до оперативного втручання (включно із безоплатним імплантом).
Що входить до гарантованого пакету послуг?
- консультація лікаря-офтальмолога;
- передопераційна діагностика;
- операція з видалення катаракти;
- імплантація штучного кришталика (включно з імплантом);
- післяопераційне спостереження.
Як скористатися послугою?
Щоби скористатися послугою з безоплатної операції з видалення катаракти та імплантації кришталика, пацієнту необхідно звернутися до сімейного лікаря та отримати електронне направлення до лікаря-офтальмолога. А тоді обрати медичний заклад із затвердженого переліку. На основі направлення від сімейного лікаря ви зможете отримати там усю необхідну допомогу.
Загальна вартість послуги – від 28 441 грн, залежно від медичних коефіцієнтів. Та у МОЗ наголошують: пацієнт не має оплачувати жодного з етапів лікування. Усі витрати медичному закладу компенсує НСЗУ. У разі порушень або вимагання коштів за послугу, слід звернутися до контакт-центру НСЗУ (16-77) або інформувати МОЗ (0 800 505 201).
У яких медзакладах Львівщини можна отримати таку допомогу?
|
Львівська обласна клінічна лікарня, м. Львів, вулиця Чернігівська, 7
|
Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги, м. Львів, вулиця Івана Миколайчука І, 9
|
Дрогобицька міська лікарня №1, м. Дрогобич, вулиця Андрея Шептицького, 9
|
Центральна міська лікарня Шептицької міської ради, м. Шептицький, вулиця Володимира Івасюка, 2
|
Самбірська центральна лікарня, м. Самбір, вулиця Шпитальна, 14
|
Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи, м. Винники, вулиця Володимира Івасюка, 31
|
Клінічний центр дитячої медицини, м. Львів, вулиця Миколи Лисенка, 31
|
Золочівська центральна районна лікарня, м. Золочів, вулиця Євгена Коновальця, 48