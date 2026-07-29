Ольга Остапчук очолює Центр ментального здоров’я «Повернення»

Керівниця Центру ментального здоров’я «Повернення» Ольга Остапчук з Волині отримала «Орден Святого Пантелеймона». Її відзначили в номінації «Найкращий лікар – еталон професії», яку надають медикам, що поєднують професіоналізм та дотримання високих етичних принципів. Про це повідомили на фейсбуці Регіональної ради «Ордену Святого Пантелеймона» у Волинській області.

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Свій шлях у медицині Ольга Остапчук почала з однієї із сімейних амбулаторій на Волині, де була лікаркою-терапевткою. Після перекваліфікації на психотерапевку та з початком повномасштабної війни вона стала працювати з військовослужбовцями.

26 лютого 2022 року лікарка бмобілізувалася, а навесні 2024 року очолила медичну службу 100-ї окремої механізованої бригади. Під її керівництвом розробляли алгоритми медичної розвідки та планування евакуації, які потім передали для навчання іншим підрозділам. Отримала звання майорки медичної служби.

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Після звільнення зі служби Ольга Остапчук почала надавати психологічну допомогу військовим, які отримали бойову травму. Зараз вона очолює Центр ментального здоров’я «Повернення», де впроваджують сучасні методи ментального відновлення ветеранів.

Церемонія нагородження відбулася 27 липня

Додамо, що 10-та церемонія вручення «Ордена Святого Пантелеймона» відбулася в Києві 27 липня. На урочистостях із нагоди Дня медичного працівника озвучили імена переможців у семи номінаціях. За нагороди змагалися понад 300 найкращих цивільних та військових медиків з усієї України.

Окрім Ольги Остапчук, орден також отримала ерготерапевтка Медичного центру реабілітації учасників бойових дій Луцької громади Тетяна Ткачук. Її відзначили в номінації «Серце медицини».