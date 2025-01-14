Станіслава Макар'єва на зустрічі у Львівській міськраді 14 січня

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко запросив у мерію 74-річну двірничку Станіславу Макар'єву, на яку у понеділок, 13 січня, поскаржилися за гучне прибирання на вулиці Корольова, 9 у Личаківському районі. Відео з прибиранням снігу опублікувала на «Гарячій лінії міста Львова» у Facebook користувачка Анна Крамар і сказала, що двірничка «з 6:20 порушує режим тиші, чим унеможливлює сон». Андрій Москаленко розповів, що у мерії подякували Станіславі Макар'євій за працю.

«Пані Ярослава – саме та двірничка, на яку вчора написали скаргу, бо вона від ранку, коли випав сніг, прибирала вулицю. А це створювало звук, який на чиюсь думку комусь заважав. Пані Ярослава розповіла, що двоє її внуків зараз в ЗСУ, один з них танкіст, в 18 років пішов добровольцем і вже знищив чотири ворожих танки. А її син, на жаль, хворіє, і вона має разом з чоловіком працювати, щоб ним опікуватись. А ще вона дуже любить мешканців і ніколи на них не скаржиться. І каже, що завжди можна робити все ще краще. Інколи важливо бачити більше і глибше», – написав Андрій Москаленко.

Відео, на якому Станіслава Макар'єва прибирає вулицю

Станіславі Макар'євій подарували солодощі та сувеніри. У коментарі ZAXID.NET Андрій Москаленко сказав, що йому було важливо подякувати за роботу, яка часто є непомітною.

«Вийшов дивний випадок, коли пожалілися, що вулицю прибирають. Надворі був сніг, рання година й людина вийшла, зробила свою роботу. Коли всі вийшли на роботу, дорога була чистою. Тому ми запросили Ярославу на каву й у неформальній атмосфері подякували. Вона хвилювалася. Я написав допис про цей випадок не для того, щоб мати претензії до людини, яка пожалілася. Хотілося подякувати в образі Ярослави багатьом людям, які добре роблять свою роботу», – сказав Андрій Москаленко.

Зазначимо, що на гучне прибирання вранці 13 січня поскаржилася на «Гарячу лінію міста Львова» Анна Крамар. «У дворі двірник з 6:20 порушує режим тиші, чим унеможливлює сон. Прошу надати відповідь чи це допустимо, і якщо ні, то прийняти відповідні міри», – написала користувачка.