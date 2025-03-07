Індустріальний парк у Сваляві – одинадцятий на території Закарпатської області

Кабінет Міністрів включив індустріальний парк «Сольва-Тех» у закарпатському місті Свалява до Реєстру промислових парків України. Рішення прийняли на засіданні уряду 7 березня.

«Індустріальний парк “Сольва-Тех” сприятиме залученню інвестицій у деревообробку, розвиток сучасної меблевої промисловості та створення нових робочих місць у регіоні. Його діяльність забезпечить зростання промислового потенціалу Закарпатської області», – зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Ініціатором створення індустріального парку у Сваляві є ТОВ «Сольва-Еко», яке належить місцевому бізнесмену Олександру Метлечуку. У найближчі 30 років у розвиток парку планують залучити 344,8 млн грн інвестицій та створити тут до 400 робочих місць.

На площі 10 га розгорнуть підприємства з виробництва меблів, будівельних металевих конструкцій та органічних хімічних речовин. Напрямками індустріального парку стануть також обробка деревини, альтернативна енергетика та науково-технічна діяльність.

Зазначимо, що у 2025 році це четвертий парк, який внесено до Реєстру індустріальних (промислових) парків України та одинадцятий на території Закарпатської області.