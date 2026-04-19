Українців в Ірландії планують повертати на батьківщину

Уряд Ірландії працює над поверненням біженців до України. Зокрема, планується припинити контракти, за якими українцям надається житло. Водночас біженцям пропонуватимуть фінансову допомогу для повернення на батьківщину. Про це пише британська щотижнева газета The Sunday Times, передає «Еспресо».

Зазначається, що уряд Ірландії розмірковує над змінами програми допомоги біженцям з України. Зокрема, розглядається повне скасування надання тимчасового захисту або обмеження підтримки українців. Міністр з питань міграції Колм Брофі заявив, що уряд планує розірвати контракти, за якими в Ірландії розмістили близько 16 тис. українців. Колм Брофі також наголосив, що Ірландія – єдина країна в ЄС, яка надає такий великий обсяг підтримки біженцям – житло та щотижневі виплати.

«Їм (українцям, – ред.) доведеться виїхати, тому що ми розірвемо контракти. І тут вирішальне значення має графік. У нас є чіткий напрямок. Я хочу, щоб цей графік був таким, щоб ми завершили процес протягом наступних 12 місяців. Ми маємо остаточно затвердити це як рішення уряду», – заявив Колм Брофі.

Ірландські чиновники наразі розробляють програму повернення українців, яку планують запровадити разом із завершенням програми, що надає біженцям тимчасовий захист у країні. Зокрема, планується, що українцям пропонуватимуть матеріальну допомогу для повернення на батьківщину. Видання зазначає, що наразі отримувачі прихистку в Ірландії можуть отримати фінансову допомогу для повернення до країни походження у розмірі від 2500 євро на людину і до 10 000 євро на сім’ю. Колм Брофі наголосив, що українцям необхідно надати «щедру підтримку».

«Логічно реагувати щедро, щоб дати людям можливість повернутися, пропорційно до тієї щедрості, з якою ми спочатку дали їм можливість приїхати до нас», – сказав ірландський міністр.

The Sunday Times зазначає, що від початку повномасштабного вторгнення Ірландія надала прихисток 125 тис. українцям. Країна виплатила 438 млн євро компенсацій сім’ям, які надали житло українцям.

Нагадаємо, 14 квітня під час пресконференції у Берліні Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Німеччина працюватимуть над поверненням чоловіків мобілізаційного віку. За словами президента, повернення військовозобов’язаних чоловіків необхідне для ротації військових, які зараз перебувають на фронті. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав Зеленського та зазначив, що цей крок необхідний для захисту й відбудови України.