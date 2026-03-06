Підозрюваному загрожує штраф або до трьох років обмеження волі

Правоохоронці викрили 61-річного невропатолога, який був членом військово-лікарської комісії у Вараші та сприяв уникненню мобілізації. Підозрюваний підробив медичні висновки про непридатність чотирьох військовозобов’язаних. Про це у п’ятницю, 6 березня, повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

Поліцейські встановили, що лікар-невропатолог позаштатної постійної військово-лікарської комісії Вараського РТЦК та СП у 2022–2023 роках провів медичні огляди чотирьох військовозобов’язаних. Після цього він вніс до офіційних документів неправдиві дані про їхню повну непридатність за станом здоров’я до подальшої служби у ЗСУ.

«На підставі цих висновків чоловікам видали відповідні довідки ВЛК, які згодом були скасовані», – повідомляють правоохоронці.

Слідчі повідомили 61-річному жителю Вараша про підозру за ч. 1 ст. 366 КК України (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей). Санкція статті передбачає штраф або до трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк.