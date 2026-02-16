Радивилівський районний суд Рівненської області виніс вирок лікарю-невропатологу Ігорю Лісничому, який за хабарі сприяв оформленню відстрочок двом військовозобов’язаним. Обвинуваченому призначили 34 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади члена ВЛК протягом року.

Як ідеться у вироку від 13 лютого, на момент вчинення злочину Ігор Лісничий працював лікарем-невропатологом терапевтичного відділення Радивилівській центральній міській лікарні та входив до складу військово-лікарської комісії.

У вересні 2025 року обвинувачений отримав 4 тис. грн за висновок, на підставі якого чоловікові надали відстрочку на два місяці. Згідно з документом, його визнали тимчасово непридатним до військової служби.

Окрім цього, у грудні 2025 року та січні 2026-го лікар повторно отримав 5 тис. грн за фіктивне оформлення іншого чоловіка на стаціонарне лікування та підготовку медичних виписок. Ці документи мали стати підставою для продовження відстрочки під час проходження ВЛК.

Ігор Лісничий визнав провину та співпрацював зі слідством.

Суддя Олена Делалова визнала його винним за ч. 4 ст. 354 та ч. 1 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди) і призначила штраф у розмірі 34 тис. грн із позбавленням права обіймати посади члена ВЛК терміном на один рік. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.