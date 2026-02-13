Олександр Бондарев готується виступати в італійській Формулі 4 за команду Prema Racing

Українець Олександр Бондарев вперше в історії став чемпіоном Формули 4 (UAE4 Series). 16-річний пілот в останній гонці фінального етапу, яка відбувалась в Катарі на трасі «Лусаїл», фінішував п’ятим, але цього цілком вистачило, щоб зберегти перше місце в загальному заліку.

Згідно з результатами кваліфікації Бондарев, який є пілотом академії команди Формули 1 Williams, стартував із четвертої позиції. Українець випереджав найближчого переслідувача – француза Енді Косані – на 23 очки і, щоб гарантувати собі титул, мав фінішувати не нижче дев’ятого місця.

Вже на першому колі на трасу виїхала машина безпеки, а Бондарев на рестарті через помилку втратив одну позицію і, в підсумку, став п’ятим. Перемогу ж здобув Косані, другим став Девід Косма, а топ-3 замкнув Крістофер Костоя.

Бондарев здобув перший у кар’єрі титул у загальному заліку Формули-4 та перше в історії України чемпіонство в цій категорії (до цього Олександр перемагав лише у заліку новачків E4 у 2025 році).

Нагадаємо, Бондарев, який виступає за індійський колектив Mumbai Falcons, виграв 4 гонки у чемпіонаті UAE4, ставши найкращим за цим показником пілотом – 3 перемоги у доробку Консані.

UAE4 Series є несертифікованою FIA серією, яка стала наступницею чемпіонату Близького Сходу Формули-4. Уже навесні цього року на Олександра Бондарева очікують виступи в італійській Формулі-4 за команду Prema Racing.