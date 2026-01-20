Володимир Зеленський обгворював з очільниками європейських країн можливість створити обʼєднану армію

Президент України Володимир Зеленський пропонував європейським лідерам створити Обʼєднані збройні сили Європи для захисту від російської агресії. Про це він повідомив у вівторок, 20 січня, під час спілкування з журналістами.

За словами президента України, Росія планує до 2030 року мати армію у 2-2,5 млн солдатів. Через це на початку 2025 року Зеленський запропонував Європі обʼєднати збройні сили.

«Тому армія в Європі – з урахуванням, безумовно, що в кожній країні залишиться своя суверенна армія, – але Об'єднані збройні сили, які готові реагувати, мають бути щонайменше 3 мільйони», – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський наголосив, що ОЗС Європи не означатимуть конкуренцію зі США чи руйнацію НАТО. На думку президента, Європа – окрема частина світу, яка повинна мати окрему армію.

«Україна, безумовно, може стати одним із фундаментальних внесків посилення такої армії. Тут не тільки про армію, а й про обмін технологіями. Ми маємо досвід війни й ділимося своїми технологіями з партнерами», – сказав президент.

Втім, європейські лідери не висловили ентузіазму щодо цієї пропозиції. За словами Зеленського, за рік від моменту ідеї створити Обʼєднані збройні сили Європи ніхто не висловив бажання розвивати її.

«Рік минув — скажу відверто, жодного кроку назустріч цій ідеї ніхто не зробив. Може, зараз через всі ці виклики лідери Європи трішки задумаються про це», – розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, напередодні, 19 січня, президент США Дональд Трамп заявив, що Європа має зосередитися на війні в Україні замість Гренландії, щодо якої він має територіальні претензії.