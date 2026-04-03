Вербна неділя щороку має різну дату, адже залежить від святкування Великодня. У 2026 році відзначатимуть її 5 квітня. Свято завжди припадає на неділю за тиждень до Великодня та відкриває особливий період духовної підготовки. Що варто знати про цей день, пише ТСН.

Історія свята та його значення

У церковній традиції цей день відомий як Вхід Господній до Єрусалима. За євангельськими подіями, Ісус Христос урочисто в’їхав до міста, а люди зустрічали його як царя, вистеляли дорогу одягом і пальмовими гілками.

У країнах, де пальми не ростуть, їх замінила верба. Саме вона першою розпускається навесні, тому стала символом відродження, нового життя та надії.

Головні традиції Вербної неділі

Свято в Україні поєднує християнські обряди та давні народні звичаї.

Освячення верби. Зранку віряни йдуть до храму з гілочками верби. Після освячення їх приносять додому, де вони зберігаються як символ захисту та благополуччя.

Легке «побивання» гілками. Після служби існує традиція легенько торкатися вербовими гілочками рідних і близьких зі словами-побажаннями здоров’я. Це сприймається як символічне очищення та побажання сили.

Зберігання верби вдома. Освячені гілочки не викидають. Їх ставлять біля ікон або в оселі як оберіг на цілий рік.

Що дозволено у піст

Вербна неділя припадає на період Великого посту, однак цього дня допускаються певні послаблення. Вірянам дозволяється вживати рибу та трохи вина, що підкреслює радісний характер свята.