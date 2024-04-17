Найкраще використовувати першу репродукцію, це дає 100% шанси отримати високий урожай

Репродукція картоплі – процес розмноження, який дозволяє одержати якісний, насінневий матеріал для вирощування нових рослин. Найелітнішою категорією вважаються міні-клубні, їх розмір не перевищує половини сірникової коробки. Урожай, який збирають після посадки цих міні-клубнів, називають першою польовою репродукцією. Навіщо взагалі потрібна репродукція картоплі і які проблеми вона допомагає вирішити, розповідає Agromarket.

Що таке репродукція картоплі

Це процес отримання нових рослин з одного батьківського рослинного матеріалу. Картоплю можна розмножувати насінням, вегетативно, живцями. Позначення стадії розмноження картоплі називається репродукційною категорією. Вищою категорією розмноження вважається міні-клубень, який використовується для комерційного виробництва насіння. Найкращою для вирощування картоплі вважається перша репродукція, оскільки насіннєва картопля, вирощена з міні-клубів першої категорії репродукції, має відмінну якість і зберігає всі корисні властивості материнської рослини.

Переваги репродукції картоплі

Правильний вибір репродуктивного матеріалу дозволяє одержати високий урожай якісного продукту. Крім того, розмноження дозволяє контролювати генетичну чистоту насіннєвого матеріалу, що важливо для збереження різних характеристик та запобігання захворюванням, шкідникам.

Для отримання найкращого врожаю елітних бульб необхідно використовувати перше розмноження. Це дозволяє отримати якісний насіннєвий матеріал, який можна використовувати для вирощування здорових та продуктивних рослин. Процес розмноження картоплі є послідовним і потребує певних знань та навичок. За бажання можна використовувати метод розмноження шляхом поділу бульб, що дозволяє збільшити кількість матеріалу для посадки.

Що означають категорії репродукції картоплі

Картопля першої репродукції (РС 1) є бульбами, отриманими від елітної репродукції (Е). Елітна репродукція – це найчистіший і якісніший посадковий матеріал, що отримується в невеликих кількостях. Перша репродукція є важливим етапом репродукції картоплі, оскільки дозволяє зберегти сортові ознаки та якість картоплі. Її використовують і як товарну картоплю, але на насіння – рідко. Що нижча репродукція в еліти, то нижча якість посадкового матеріалу.

Картоплю другої репродукції (РС 2) одержують шляхом посадки картоплі першої репродукції (РС 1). Друга репродукція зберігає сортові ознаки картоплі, але якість посадкового матеріалу знижується. Друга репродукція використовується в основному для товарної картоплі, а не для насіння.

Якість посадкового матеріалу знижується з кожним наступним розмноженням, що призводить до зниження врожайності та характеристик. Тому дуже важливо ретельно вести розмноження картоплі і використовувати якісний посадковий матеріал для збереження всіх властивостей батьківського сорту.

Яка репродукція картоплі краща

Найкраще використовувати першу репродукцію, це дає 100% шанси отримати високий урожай та зберегти всі характеристики вибраного сорту. Але у продажу часто зустрічається і друга, і третя репродукція. Визначити репродукцію картоплі самостійно досить складно, тому найкраще закуповувати посадковий матеріал у перевіреного виробника, який може надати сертифікати. Не варто купувати картоплю на ринку за підозріло низькою ціною.