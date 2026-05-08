Балкон часто перетворюють на місце для зберігання речей, які не поміщаються у квартирі. Однак експерти застерігають, що деякі предмети можуть не лише зіпсуватися, а й створити небезпеку для житла. Martha Stewart розповідає, які речі не варто зберігати на балконі.

Які речі не можна зберігати на балконі?

Електротехніка.

Оскільки електротехніка особливо вразлива до впливу зовнішніх факторів, її не варто залишати на балконі, зазначає експерт з організації домашнього простору Ендрю Поуп.

«Уявіть, що ви придбали нову пральну машину, а стару поставили на балкон, поки вирішуєте, що з нею робити. Але під впливом погодних умов можуть деформуватися пластикові корпуси, волога може просочитись у шви, а металеві деталі піддатися корозії, що може призвести до короткого замикання», – зазначає він.

Легкозаймисті предмети.

Такі речі, як балони з пропаном та каністри з бензином, можуть швидко стати джерелом пожежі на балконі. Щоб убезпечити себе, зберігайте легкозаймисті предмети в приміщенні або у спеціальних контейнерах для зберігання на відкритому повітрі, розроблених для запобігання витокам та мінімізації ризику пожежі.

М'які меблі.

Навіть меблі, призначені для використання на відкритому повітрі, мають свої недоліки. Подушки можуть вицвітати під впливом сонячних променів, а і якщо ви живете у вологому кліматі, там може активно розмножуватися цвіль і грибок.

Якщо ваші вуличні меблі не пройшли належну обробку, вони, ймовірно, вберуть вологу і всередині почнуть іржавіти, що призведе до ослаблення швів.

Надзвичайно важкі або громіздкі предмети

Балкони розраховані на одно-двох людей, а не для масивного обладнання чи інших надзвичайно важких предметів. Поширеною помилкою є думка, що балкон має таку саму міцність, як підлога у приміщенні. Але насправді вони мають набагато нижчі обмеження щодо ваги. З часом постійне навантаження створює дрібні тріщини в бетоні або починає відривати балкон від опорної балки будинку.

Щоб убезпечити себе, краще рівномірно розподіляти вагу по всьому балкону, і тримати важкі предмети біля стіни та перевіряти обмеження навантаження будівлі, якщо ви сумніваєтесь.

Предмети з літієвими батареями.

Акумуляторні інструменти, електровелосипеди та самокати становлять серйозну пожежну небезпеку, якщо їх залишити під впливом атмосферних факторів.

Навіть якщо зовні пристрій виглядатиме цілком справним, вплив тепла та ультрафіолету може пошкодити внутрішні елементи, що скорочує термін служби батареї та збільшує ймовірність її виходу з ладу під час наступного використання.

Якщо вам потрібно тимчасово зберігати їх на відкритому повітрі, тримайте їх в ізольованих, добре провітрюваних контейнерах та якомога далі від будь-чого легкозаймистого. Завжди дотримуйтесь інструкцій виробника щодо заряджання та зберігання і ніколи не залишайте батареї без нагляду під час заряджання.