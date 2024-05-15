Щавель – це чудовий і корисний продукт, який можна використовувати в різних стравах. Окрім весняного зеленого борщу, ZAXID.NET підготував підбірку цікавих рецептів зі щавлем:

Щавлевий соус

Інгредієнти:

щавель – 100 грам;

цибуля – 1 шт.;

часник – 1 зубчик;

вершки 20% – 200 г.;

борошно 1 ст. л.;

сіль за смаком;

чорний мелений перець;

олія – 1 ст. л.

Дрібно порізати цибулю з часником і обсмажити на олії до прозорості. Потрібнити щавель і додати у сковорідку, постійно помішуючи протягом 2 хв. Влити вершки, додати сіль, перць та борошно. Ретельно перемішати все та смажити протягом 2-3 хвилин. Охолодити. Для дрібнішої консистенції можна перебити готову масу у блендері.

Омлет з бринзою та щавлем

Інгредієнти:

яйце куряче, велике – 2 шт.;

бринза – 50 г.;

щавель за смаком;

молоко 3,2% – 4 ст. л.;

сіль за смаком;

чорний перець за смаком;

олія оливкова за смаком.

Яйця збити вінчиком з молоком, сіллю та перцем. Вилити на сковороду з оливковою олією. На половину омлету викласти нарізаний щавель та подрібнену руками бринзу.

Дати омлету трохи підсмажитися. Скрутити у рулет, накрити кришкою та смажити ще протягом 3-5 хвилин.

Пиріжки з яйцем і щавлем

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 500 г.;

молоко 2,5% – 300 мл;

цукор – 100 г.;

яйця курячі – 5 шт.;

сіль – 5 г.;

дріжджі сухі – 12 г.;

олія соняшникова рафінована – 70 мл;

щавель – 300 г.

Налити тепле молоко у глибоку миску і додати дріжджі, 50 грам цукру і 75-80 грам борошна. Все розмішати і залишити на 15-20 хвилин. Потім додати сіль, 1 яйце, олію. Борошно досипати невеликими порціями. Замісити опару і залишити на 15-20 хвилин.

Листя щавлю помити і просушити, потім нарізати. Яйця відварити круто, охолодити, очистити та дрібно нарізати. Змішати яйця з щавелем, можна додати трохи солі.

До опари досипати борошно і замісити тісто, потім розділити на рівні частини і сформувати заготовки для пиріжків. Розкачати їх качалкою.

У центр кожної заготовки викласти начинку, потім защипнути краї і сформувати пиріжечки. Викласти їх на деко і залишити на 10-15 хвилин. Потім відправити випікатись у розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.

Струдель зі щавлем і родзинками

Інгредієнти:

листкове тісто – 500 г.;

щавель – 100 г.;

яйця курячі – 2 шт.;

цукор – 1/2 скл.;

родзинки – 1/2 скл.;

цукор ванільний – 10 г.

Щавель добре помити й довільно нарізати, змішати з цукром.

Родзинки замочити в окропі хвилин на 20-30, воду злити, а родзинки додати до щавелю. Все перемішати.

Готове листкове тісто розморозити. На притрушеній борошном робочі поверхні розкатати пласт тіста. Викласти половину начинки на середину пласта. Один край тіста потрібно загорнути, а зверху на нього викласти решту начинки. Інший край тіста загорнути так, щоб вийшло «утроє». Усі краї ретельно защипнути. Зверху тісто трохи наколоти виделкою. Все змастити збитим яйцем. Можна за смаком потрусити цукром.

Випікати в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин.