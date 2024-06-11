Зелена цибуля може бути не тільки доповненням до страви, а й основним інгредієнтом. Рецепт соусу, салату та гарячих страв із цибулі, читайте на ZAXID.NET.

Салат із зеленої цибулі та яєць

Інгредієнти:

зелена цибуля – 1 пучок;

яйця – 3 шт;

сметана – 150 г;

сіль, перець за смаком;

бальзамічний оцет або соєвий соус – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Яйця зваріть (8-10 хвилин) і остудіть, пише УНІАН. Зелену цибулю помийте, приберіть підгнилі стебла, підсушіть. Наріжте пір'я без білих частин гострим ножем.

Яйця наріжте кубиком, посоліть і поперчіть, змішайте з цибулею. Також посоліть сметану і приправте улюбленими приправами, змішайте з кількома краплями соєвого соусу або оцту. Заправте салат соусом і відразу ж подавайте на стіл.

За бажанням у салат із зеленої цибулі можна додати свіжі огірки, редиску або щавель.

Соус із зеленої цибулі

Інгредієнти:

сметана – 250 г;

зелена цибуля – 20 г;

яєчний жовток – 1 шт;

гірчиця – 20 г;

цукор – щіпка;

лимонний сік – кілька крапель;

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування:

Зелену цибулю дрібно наріжте. Свіжий або варений яєчний жовток розітріть до однорідності із сіллю та цукром, змішайте зі сметаною. Приправте соус за смаком спеціями, лимонним соком і сіллю, а потім вмішайте рубану зелену цибулю.

Кімчі із зеленої цибулі

Кімчі – це традиційна гостра азіатська закуска зі свіжих овочів. Це гарний варіант того, що приготувати з великої кількості зеленої цибулі.

Інгредієнти:

зелена цибуля – 600 г;

часник – 15 зубчиків;

рисове борошно (або крохмаль) – 10 г;

імбир – 20 г;

азіатський рибний соус (можна замінити соєвим) – 6 ст. л.;

цукор – 2 стол. л.;

перець чилі пластівцями – 100 г;

кунжут – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Цибулю промийте холодною водою і зріжте білі частини. У невеликій каструлі змішайте 200 мл води з рисовим борошном за допомогою вінчика. Варіть на середньому вогні 10 хвилин, постійно помішуючи, поки не вийде консистенція киселю.

Часник, імбир, рибний соус, цукор і рисовий відвар збийте в блендері. Додайте пластівці чилі та ретельно розмішайте. Отриманою масою натріть цибульні пір'їни. Потім розділіть цибулю на пучки по 2-3 штуки і зв'яжіть кожен у тугий вузол.

Кунжут обсмажте на сухій пательні кілька хвилин до золотистого кольору. Викладіть цибулю у велику ємність, посипте кунжутом і накрийте кришкою. Залиште кімчі бродити. Через 1-3 дні салат із зеленої цибулі по-корейськи готовий. Гостроту можна регулювати на свій смак.

Оладки із зеленої цибулі

Інгредієнти:

кефір 2,5% – 200 мл;

зелена цибуля – 1 пучок;

борошно – 200 г;

яйце – 1 шт;

сода – щіпка;

соняшникова олія – 5 ст. л.;

сіль, перець, спеції за смаком.

Спосіб приготування:

Яйце збийте із сіллю за допомогою вінчика. Додайте до нього кефір і поступово всипте борошно. Замісіть густе й однорідне тісто без грудочок. Додайте дрібку соди. Цибулю вимийте та дрібно наріжте. Вмішайте в тісто. За бажанням також можна додати кріп, шпинат та іншу зелень.

На сковороді підігрійте олію. Ложкою викладайте оладки й обсмажуйте з двох боків по 2-3 хвилини. Готові оладки із зеленою цибулею подавайте зі сметаною.