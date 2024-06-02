«Керол» – екранізація роману Патриції Гайсміт 1950-х років (вона написала також «Таланливого містера Ріплі», в екранізації якого теж знялась Бланшетт). Історія кохання двох жінок змагалася за перемогу в основному конкурсі Каннського кінофестивалю та отримала шість номінацій на премію «Оскар». Ця стильна та бездоганно розіграна історія принесла Руні Марі «Золоту пальмову гілку».

Шпинат з вершками та яйцем пашот їли на обід Керол та Тереза разом з «брудним» мартіні.



Інгредієнти (на 4 порції):

яйця курячі 4 шт.

оцет 1 ст. л.

шпинат 350 г

масло 45 г

цибуля шалот 2 шт.

часник 2 зубчики

борошно 3 ст. л.

вершки або молоко 300 мл

мускатний горіх мелений, сіль за смаком

тертий пармезан 50 г

Кадр з фільму «Керол»

У великій каструлі довести воду кипіння. Як тільки вода закипить, бланшувати шпинат 2-3 хвилини, дістати та занурити у крижану воду. Коли охолоне, злити та відтиснути зайву рідину.



В іншій каструлі або глибокій пательні на середньому вогні розігріти масло, додати дрібно нарізаний шалот та подрібнений часник. Готувати, поки вони не стануть м'якими (близько 5 хвилин). Додати борошно і готувати ще 5 хвилин.

Повільно влити вершки (можна взяти молоко) та варити до загустіння. Додайте тертий мускатний горіх та шпинат. Змішати та приправити сіллю та перцем.



Приготувати яйця пашот.



Натерти трохи пармезану поверх шпинату та покласти зверху яйця пашот. Подавати з підсушеним на сковороді хлібом, тостом або грінкою, підсмаженою на вершковому маслі.

Як зварити яйце пашот

Довести воду до кипіння, але не кип’ятити, додати оцет і дрібку солі. Акуратно розбити яйце в невелику миску.

Зробити у воді воронку ложкою або виделкою, обережно перехилити миску з яйцем та дати йому ковзнути у воронку.

Накрийте покришкою та готуйте 3-4 хвилини. Обережно дістати яйце з води шумівкою.

А можна просто скористатись пристосуванням для яйця пашот або занурити його в воду у целофановому пакеті.