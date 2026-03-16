Запечена риба може бути ніжною всередині й мати апетитну хрустку скоринку. Однак під час приготування вона часто виходить занадто м’якою. Тому кулінари радять скористатися простим способом, який допоможе отримати найкращу текстуру страви – використати солодку газовану воду перед тим, як відправити рибу в духовку. Pixel Inform розповідає, як це працює.

Навіщо поливати рибу солодкою газованою водою?

Весь секрет у двох основних компонентах будь-якої солодкої газованої води: цукрі та вуглекислому газі. Ці компоненти допомагають створити ідеальну текстуру. Коли ви злегка змащуєте філе риби напоєм, на його поверхні утворюється тонка плів, а в духовці цукор під дією високої температури починає карамелізуватися. І саме цей процес створює ту саме золотаву та хрустку скоринку.

А вуглекислий газ, розчинений у воді, утворює слабку вугільну кислоту. Вона діє як делікатний розпушувач для білкових волокон риби. І завдяки цьому м’ясо стає помітно ніжнішим та соковитішим, особливо якщо ви готуєте доволі сухі види білої риби, наприклад, хек або минтай.

Як використати цей спосіб?

Щоб отримати ідеальний результат, слід дотримуватись кількох простих правил: