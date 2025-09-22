Пухкі пиріжки з грушею. Рецепт дня0
До теми
Пухкі пиріжки з грушами – популярний різновид домашньої випічки, особливо в осінній період. Завдяки простоті приготування та доступності інгредієнтів ця страва не втрачає актуальності. Рецепт від Olivkin.com.
Інгредієнти
|Борошно
|500 г
|Молоко
|250 мл
|Дріжджі сухі
|1 ч. л.
|Яйця
|2 шт.
|Олія
|2 ст. л.
|Цукор
|2 ст. л.
|Сіль
|1 ч. л.
|Груші
|300 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Влийте в миску тепле молоко. Додайте 1 ст. л. цукру, 3 ст. л. борошна і сухі дріжджі. Перемішайте і залиште на 15 хвилин, щоб дріжджі вступили в реакцію.
Крок 2
Вбийте в миску куряче яйце, додайте цукор, що залишився, соняшникову олію, сіль. Збийте виделкою до однорідної консистенції.
Крок 3
З’єднайте яєчну суміш з опарою і добре перемішайте.
Крок 4
Поступово додавайте просіяне борошно і замішуйте м’яке тісто.
Крок 5
Вимішуйте приблизно 10 хвилин. Накрийте тісто чистим рушником і залиште в теплому місці на годину.
Крок 6
Готове тісто поділіть на середні шматочки. Розкачайте кожен шматочок і викладіть у центр кубики груш. За бажанням посипте цукром. Защипніть краї, формуючи пиріжки.
Крок 7
Викладіть пиріжки на деко, дайте їм підійти 15 хвилин. Змастіть збитим яйцем і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 30-35 хвилин.