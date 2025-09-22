Пухкі пиріжки з грушами – популярний різновид домашньої випічки, особливо в осінній період. Завдяки простоті приготування та доступності інгредієнтів ця страва не втрачає актуальності. Рецепт від Olivkin.com.

Інгредієнти

Борошно 500 г Молоко 250 мл Дріжджі сухі 1 ч. л. Яйця 2 шт. Олія 2 ст. л. Цукор 2 ст. л. Сіль 1 ч. л. Груші 300 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Влийте в миску тепле молоко. Додайте 1 ст. л. цукру, 3 ст. л. борошна і сухі дріжджі. Перемішайте і залиште на 15 хвилин, щоб дріжджі вступили в реакцію.

Крок 2 Вбийте в миску куряче яйце, додайте цукор, що залишився, соняшникову олію, сіль. Збийте виделкою до однорідної консистенції.

Крок 3 З’єднайте яєчну суміш з опарою і добре перемішайте.

Крок 4 Поступово додавайте просіяне борошно і замішуйте м’яке тісто.

Крок 5 Вимішуйте приблизно 10 хвилин. Накрийте тісто чистим рушником і залиште в теплому місці на годину. Крок 6 Готове тісто поділіть на середні шматочки. Розкачайте кожен шматочок і викладіть у центр кубики груш. За бажанням посипте цукром. Защипніть краї, формуючи пиріжки.